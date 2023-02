Suicide Squad è nei guai? I fan lo hanno “bocciato”: pioggia di critiche e dislike

L’attesa per l’ultima produzione di Rocksteady sembra non essere stata ripagata per i fan: l’ultima presentazione di Suicide Squad Kill The Justice League pare aver deluso profondamente la community, a giudicare dalle reazioni sempre più negative diffuse online nelle scorse ore.

Dopo aver svelato che quest’ultima produzione avrebbe fatto parte dell’universo narrativo di Batman Arkham (trovate la trilogia completa su Amazon), una delle serie più apprezzate dai giocatori in termini di adattamenti videoludici dedicati ai supereroi, l’attesa era infatti arrivata alle stelle.

Tuttavia, in occasione dell’ultimo evento State of Play, molti fan non si aspettavano di scoprire un gioco con un gameplay che punta fortemente alla co-op e che ha perfino confermato i leak arrivati prima dell’evento, che anticipavano una formula simile a quella già adottata dal fallimentare Marvel’s Avengers.

L’annuncio di una connessione online obbligatoria anche in single player non ha potuto fare altro che accendere ulteriormente lo scontro verbale: nel momento in cui scriviamo questo articolo, il trailer ufficiale pubblicato dal canale PlayStation avrebbe infatti raggiunto più di 36mila «non mi piace» — visibili tramite l’estensione Return YouTube Dislike.

Un argomento approfondito anche dalla redazione di Push Square, che ha riportato come quella a cui i fan stanno assistendo in termini di presentazione con Suicide Squad sembra essere una vera e propria «caduta in disgrazia» per Rocksteady.

Oltre al già citato numero di dislike — superiore di oltre il triplo al numero di «Mi piace» — vengono infatti segnalati commenti di chi ha definito il tutto «l’inferno dei live service», di chi critica le scelte per i personaggi — Harley Quinn e King Shark specializzati in armi da fuoco invece di attacchi ravvicinati — e di chi, invece, non è rimasto proprio soddisfatto dalla formula di gioco stessa.

Il fatto che sia stato pubblicizzato come il successore di Arkham Knight non ha poi aiutato a rasserenare gli animi dei fan, con molti utenti che ormai non credono nemmeno possibile che Suicide Squad abbia richiesto 8 anni di sviluppo.

Vedremo se con le prossime presentazioni Rocksteady riuscirà a far cambiare idea alla community, ma la sensazione è che questa produzione non sia affatto partita con i migliori auspici.

Curiosamente, proprio nelle scorse ore è stato però annunciato che la Justice League tornerà con un nuovo videogioco, mentre la Suicide Squad sarà impegnata a ucciderla nella produzione di Rocksteady.