Suicide Squad sta per dirci addio con la stagione finale

Il controverso Suicide Squad: Kill the Justice League sta per concludere ufficialmente il suo primo — e con molta probabilità unico — anno di supporto con l'arrivo della Stagione 4, annunciata nelle scorse ore dal team di sviluppo.

Lo sfortunatissimo titolo di Rocksteady si è rivelato un enorme flop per Warner Bros, che aveva puntato fortemente sulla sua natura di live-service: risultati così pessimi da costringere il publisher a concentrarsi nuovamente su Batman — il che è abbastanza ironico, se ricordate come è stato rappresentato in questo titolo.

A meno di un anno dal lancio, Suicide Squad è spesso disponibile a prezzi particolarmente vantaggiosi, come dimostrano le offerte su Amazon e anche una promozione sulla celebre piattaforma Steam, dove è stato disponibile addirittura a meno di 4 euro.

È dunque innegabile che ci si aspettasse molto di più dall'ultima fatica di Rocksteady, ma il team di sviluppo ha deciso di onorare gli impegni presi con i propri utenti, concludendo la roadmap del primo anno di aggiornamenti con la Stagione 4, che avrà inizio dal 10 dicembre.

Come segnalato da IGN USA, Suicide Squad si sta infatti preparando all'esordio di Deathstroke, il celebre mercenario e assassino che si è spesso scontrato nella sua storia a fumetti con Batman e con i Teen Titans.

Slade Wilson si andrà dunque ad unire a Joker, Mrs. Freeze e Lawless come nuovo personaggio giocabile aggiuntivo, ma probabilmente sarà anche l'ultimo.

IGN ricorda infatti che Warner Bros. aveva garantito il supporto degli update per il primo anno, rifiutandosi però di commentare su cosa sarebbe accaduto al titolo una volta conclusa la Roadmap.

Quel giorno sta finalmente arrivando e, considerate le già citate numerose offerte che restituiscono l'idea di "salvare il salvabile", è difficile immaginare che il publisher ritenga vantaggioso continuare a investire su Suicide Squad: più probabile, invece, che si scelga di dimenticare il prima possibile questo fallimento e pensare al futuro.

Non sono stati affatto mesi facili per Warner Bros: non solo il publisher ha già confermato che MultiVersus ha fatto perdere non pochi soldi, ma pare anche che stia per concludersi il supporto a Mortal Kombat 1, la cui espansione della storia non è stata accolta con grande entusiasmo.