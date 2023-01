Diablo 4, è polemica: sarà giocabile solo online (e con abbonamento su console)

Le pagine ufficiali sugli store di Diablo 4 hanno svelato una brutta notizia per molti fan: pare infatti che, nonostante sia presenta una campagna affrontabile in single player, gli utenti saranno obbligati a connettersi online per poter giocare.

Questo significa che per giocare il quarto capitolo della saga di Blizzard (che potete prenotare su Amazon) sarà comunque necessario non solo essere connessi a internet, ma anche essere in possesso di un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Live Gold su console, dato che non si tratta di un titolo free-to-play.

Gli utenti del forum ResetEra hanno infatti notato che la pagina ufficiale su PlayStation Store, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, segnala non solo che è richiesto un servizio in abbonamento per accedere alle funzionalità multiplayer, ma che il gioco online è addirittura richiesto.

Una scoperta che ha inevitabilmente acceso gli animi e scatenato una polemica: molti fan hanno infatti commentato che i precedenti capitoli della serie, pur presentando molte funzionalità online, non avevano mai obbligato a connettersi in rete e avevano già trovato una soluzione al problema.

Secondo i fan, Blizzard avrebbe infatti potuto offrire la possibilità di scegliere se creare un personaggio utilizzabile solo offline, senza aver dunque la possibilità di connettersi in rete, o se accettare la visione di un mondo di gioco condiviso con un avatar da usare solo in rete.

La soluzione attuata invece rischia di scontentare anche chi non vuole affrontare l’avventura in compagnia, dato che costringerebbe gli utenti console a pagare per un abbonamento solo per poter giocare in single player.

Restiamo naturalmente in attesa di eventuali chiarimenti da parte degli sviluppatori sulla vicenda, dato che potrebbe anche essersi trattato di un errore nella compilazione sugli store ufficiali. Vi terremo prontamente aggiornati con eventuali novità.

Considerando che gli autori hanno pubblicizzato spesso le numerose opzioni di accessibilità e di come sia un’avventura ideale per i neofiti, la notizia di una connessione online obbligatoria, se non addirittura dello specifico abbonamento per console, sembrerebbe davvero un passo indietro inaspettato.

Non è la prima volta che Diablo 4 si trova a fare i conti con le polemiche, nelle scorse settimane arrivate perfino dagli ex sviluppatori che hanno denunciato una presunta pessima gestione e diversi problemi gravi. Ricordiamo che l’uscita ufficiale è prevista per il 6 giugno 2023, come svelato dal trailer ufficiale agli ultimi The Game Awards.