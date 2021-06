Su EMP partono le offerte estive: fino al 50% di sconto su tanti prodotti!

Non perdete questa occasione! Il noto store online EMP ha lanciato le sue offerte estive, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi capi di abbigliamento, accessori, gadget con sconti sino al 50%!.

Del resto la scelta è vastissima, con molti articoli davvero interessanti, a partire da un gran numero di T-Shirt per tutti, cominciando da quella raffigurante Charlie Brown, a 14,99€ sino a terminare con la Charming California (da Sons Of Anarchy), proposta a 19,99€, o, per i più nerd, quella con il logo del Commodore 64 in stile Vintage, per la quale è necessario sborsare 18,99€. Ricordiamo che queste T-shirt, a parte quella con il logo del C64, sono realizzate al 100% in cotone (quella C64 è al 93% in cotone e al 7% in poliestere) e sono dotate di licenza ufficiale.

Anche se orami sta iniziando a fare decisamente caldo, potreste prendere in considerazione la giacca di pelle Black Rebel, proposta a 246,99€, o, decisamente più adatta alla stazione in corso, le infradito Rock Rebel, a 13,99€, o le bermuda AC/DC EMP Signature Collection, del costo di 23,99€.

Passando agli accessori, non potevamo non segnalarvi il Funko Pop! dedicato al personaggio di Krang, dal noto comic e cartone animato Teenage Mutant Ninja Turtles, del costo di soli 24,99€, o gli lunghi stivali Gothicana by Emp, proposti a soli 13,99€,

