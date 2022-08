Su eBay è il momento della XIAOMI Festa! Sconti sulla linea di prodotti Xiaomi

Come sempre, anche oggi 26 agosto noi di SpazioGames.it abbiamo preso in analisi le migliori offerte del mondo online, pronti a segnalarvi quelle che sono le promozioni più imperdibili in fatto di gaming e tecnologia.

In questo momento, se state cercando di rinnovare la vostra linea di dispositivi smart, sarete felici di sapere i che i prodotti Xiaomi sono protagonisti assoluti della XIAOMI Festa di eBay, che vi permette con un coupon di ottenere il 20% di sconto al momento dell’acquisto.

La promozione include tantissimi prodotti del noto produttore cinese, che vanno dagli smartphone ai tablet utili anche per il back to schoool, passando poi per auricolari, router, smart band e perfino aspirapolvere robot. Su tutti questi prodotti, è possibile utilizzare uno speciale coupon di sconto, inserendo al momento dell’acquisto il codice:

XIAOMIFESTAGO22

Tra i prodotti che possiamo trovare in promozione troviamo proposte un po’ per tutte le tasche: potete ad esempio, portare a casa gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, che con la loro custodia di ricarica vi permettono di rispondere alle vostre telefonate, collegandosi al vostro smartphone, facendosi trovare sempre pronti e carichi. Il prezzo è di 49,99 euro, ma a questo dovrete poi applicare lo sconto del 20%.

Tra i prodotti in promozione troviamo anche Xiaomi Pad 5, tablet perfetto per il vostro back to school, che vi permette con diversi tagli di archiviazione di studiare, prendere appunti e godervi anche i vostri contenuti video preferiti con una cifra a partire da 339 euro – a cui applicare poi lo sconto aggiuntivo del 20%.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.