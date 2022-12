Street Fighter 6, un leak di PlayStation avrebbe svelato la data d’uscita ufficiale

Proseguono i leak a sorpresa in vista degli imminenti annunci al The Game Awards 2022: sembra infatti che PlayStation Store abbia caricato in anticipo alcune informazioni importanti su Street Fighter 6, svelandone anche la presunta data d’uscita ufficiale.

Sembra infatti che durante lo show dovrebbe essere annunciata l’apertura dei pre-ordini per il successore di Street Fighter V (lo trovate a meno di 10 euro su Amazon), oltre che la data di lancio ufficiale.

Come segnalato prontamente dagli utenti del forum ResetEra, lo store di casa PlayStation avrebbe già svelato che il sesto capitolo della celebre saga picchiaduro dovrebbe essere disponibile a partire dal 2 giugno 2022.

Dopo il leak che ha colpito Diablo 4 da parte di Xbox Store, questa volta è toccato dunque al negozio digitale rivale svelare quella che sembrerebbe essere una clamorosa anticipazione, che avrebbe svelato anche le diverse edizioni disponibili.

Sembra infatti che le edizioni digitali includeranno le versioni PS4 e PS5 in un’unica soluzione, offrendo anche alcuni outfit speciali, tiles e sticker come incentivi per l’acquisto digitale.

Oltre alla classica edizione Standard, sarebbero però disponibili altre due edizioni: la Deluxe Edition includerebbe il Character Pass per il Year 1, mentre la Ultimate Edition includerebbe l’Ultimate Pass per il Year 1. Non è attualmente chiaro quali saranno le differenze, ma è probabile che l’Ultimate Pass possa includere ulteriori contenuti aggiuntivi come costumi e sticker.

Il leak di PlayStation Store avrebbe inoltre svelato una nuova key art per Street Fighter 6, che vi riporteremo di seguito:

Street Fighter 6 key art pic.twitter.com/jf6ut3GRdS — Wario64 (@Wario64) December 8, 2022

A questo punto non ci resta che attendere l’eventuale annuncio a The Game Awards 2022 per avere la conferma definitiva per l’uscita di Street Fighter 6: nel frattempo, vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di comunicati ufficiali.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che siete ancora in tempo per iscrivervi alla seconda closed beta, con cross-play incluso: trovate tutti i dettagli e la data d’inizio nel nostro articolo dedicato.

Il nuovo picchiaduro dovrebbe rivelarsi particolarmente interessante per i possessori di set da gioco “next-gen”: una nuova funzionalità introdotta farà infatti la gioia dei fan più esperti.