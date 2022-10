Street Fighter 6, i giocatori stanno già creando i primi mostri con l’editor

Tra le novità di Street Fighter 6, che nel weekend ha aperto le porte della closed beta, c’è anche la possibilità di creare un personaggio personalizzato.

Una feature assente dal precedente capitolo (che potete recuperare in versione Arcade su Amazon), e che i fan stanno apprezzando particolarmente ora.

In attesa dell’uscita definitiva, ancora avvolta nel mistero, Street Fighter 6 si è reso disponibile per una cerchia limitata di giocatori, come annunciato in precedenza.

Periodo di prova che presagisce una release per la prima volta totale, visto che Street Fighter non è più un’esclusiva PlayStation su console.

L’editor di personaggi di Street Fighter 6 è legato principalmente alla modalità World Tour, dove i giocatori dovranno puntare ad essere i combattenti più forti del mondo.

Tuttavia gli avatar dei giocatori sono anche protagonisti del Battle Hub, ovvero l’area dove possono sfidarsi con gli altri personaggi e, in generale, vivere la vita competitiva del gioco.

Beh, come era lecito aspettarsi, i giocatori che stanno partecipando alla closed beta si sono divertiti molto con l’editor.

Creando degli eroi che farebbero invidia ai designer di Capcom? Ovviamente no, ma hanno creato dei veri e propri mostri.

During the Closed Beta, you'll be able to create a custom avatar.

This is a one-time process for the CBT, so ensure you're happy with your avatar before finalizing them. We can't wait to see what they look like!#SF6 #StreetFighter6 pic.twitter.com/aKVahslWy7

— Pandam8nium (@Pandam8n) October 7, 2022