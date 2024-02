Il Red Bull Kumite 2024 di Street Fighter 6 arriva in Italia: i dettagli dell'evento

Gli appassionati della saga Capcom che si sono approcciati a Street Fighter 6 conosceranno probabilmente il nome del Red Bull Kumite, uno degli eventi più prestigiosi legati al picchiaduro, che tra poco farà tappa anche in Italia, a Roma per la precisione.

Dal 2015, con l’esordio nella città di Parigi, il Red Bull Kumite ha avuto modo di diventare un caposaldo nel panorama competitivo dei videogiochi picchiaduro, attirando giocatori da tutto il mondo e facendo successivamente tappa in paesi di riferimento come il Giappone, l’Inghilterra e gli Stati uniti.

Per chi si è già fatto le ossa sul sesto capitolo della saga di picchiaduro, questa è l'occasione per dimostrare il proprio valore e tentare di battere i migliori talenti italiani (e non solo).

Il Red Bull Kumite di Street Fighter 6 è organizzato da Ouroboros Society A.S.D. & A.P.S., e si terrà il 9 marzo, presso Palazzo Brancaccio a Roma, una location esclusiva che vedrà l’arena del Kumite infiammarsi con le entusiasmanti sfide dei qualifier italiani.

I migliori giocatori della nazione si scontreranno, mettendo in mostra le proprie abilità e puntando al titolo di Campione italiano che permetterà di staccare un biglietto per la finalissima mondiale di New York, che avrà luogo presso il caratteristico Greenpoint Terminal Warehouse di Brooklyn il 17 marzo.

Il programma dell’evento prevede il check-in dei giocatori partecipanti dalle ore 10:30 alle ore 12, l’inizio dei pool avrà luogo dalle ore 12 e proseguirà fino alle ore 17; dalle ore 17 avrà inizio la fase finale che vedrà scontrarsi i migliori 8 player dei gironi.

Se volete mettervi alla prova potrete iscrivervi al torneo, fino al 3 marzo, compilando il form che trovate al seguente indirizzo e iniziando ad allenarvi seriamente fino all'arrivo dell'evento. Fino a 128 partecipanti potranno prendere parte al torneo, che si svolgerà a doppia eliminazione con set alla meglio delle 5.

Il Red Bull Kumite è aperto a tutti i visitatori, che potranno prenotare gratuitamente il proprio posto in una lista dedicata a cui potete accedere tramite questo indirizzo.

Una bella notizia per tutti i fan che vogliono mettersi alla prova ma non hanno modo di partecipare ai grandi tornei internazionali dove, per altro, ci si aspetta che ci siano annunci importanti su Street Fighter 6.