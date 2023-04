Street Fighter, non solo film: Capcom annuncia anche la serie TV ufficiale

Capcom ha appena confermato di avere grandi piani per il futuro di Street Fighter: la saga picchiaduro è infatti pronta a tornare con nuovi adattamenti live-action sul grande e piccolo schermo, insieme a un partner di tutto rispetto.

Il publisher ha infatti confermato una importante collaborazione con Legendary Entertainment, studio che recentemente si è occupato dell’adattamento di Detective Pikachu (lo trovate su Amazon) e che ha dunque esperienza con i film videoludici.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato la partnership nelle scorse ore, sottolineando però che i progetti futuri non riguarderanno soltanto un film live-action, ma di avere approvato anche una serie TV dedicata (via GamesIndustry.biz).

L’intento è naturalmente quello di rendere ancora più popolare il brand Street Fighter per il grande pubblico, sulla scia del successo ottenuto da altri recenti adattamenti videoludici, come la serie di The Last of Us o il nuovissimo film di Super Mario Bros. — che abbiamo premiato nella nostra recensione dedicata.

Con un comunicato ufficiale, Capcom ha infatti confermato di aver già approvato la produzione di un nuovo film e di una serie televisiva dedicati al brand picchiaduro, che in entrambi i casi saranno curati da Legendary Entertainment:

«La compagnia crede fortemente che adattare i suoi contenuti videoludici in film e show televisivi fornisca opportunità per creare consapevolezza dei suoi brand in un ampio pubblico che si estende oltre i videogiochi».

A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) April 5, 2023

In altre parole, l’intento — piuttosto ovvio — del publisher è quello di conquistare anche chi non ha mai provato un capitolo della saga, o magari l’ha soltanto sentita nominare senza averla effettivamente giocata.

Il via libera sia ad un film che ad una serie TV lascia intendere la volontà di creare un possibile universo cinematografico: dato che sono presenti molti personaggi carismatici nel roster di Street Fighter, il team avrebbe così modo di esplorare approfonditamente molteplici storie.

Vi terremo naturalmente aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni su questi progetti: nel frattempo, segnaliamo che potrebbe essere già stata svelata per sbaglio la data della prossima open beta di Street Fighter 6.