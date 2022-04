Stranger of Paradise: consigli e trucchi per iniziare

La missione dei giocatori di Stranger of Paradise Final Fantasy Origins è chiara fin dai primi istanti in cui avvierete il gioco: dovrete fare tutto il possibile per poter essere in grado di affrontare e sconfiggere Caos.

Anche se l’obiettivo appaia chiaro ed è stato ribadito più volte, anche durante la promozione di Stranger of Paradise, riuscire ad affrontare il prequel di Final Fantasy potrebbe non essere un’impresa così facile, dato che il genere di appartenenza si avvicina maggiormente a un soulslike.

Considerando che aiutare Jack nella sua missione richiederà dunque di adattarsi a un tipo di gameplay completamente diverso da quello a cui i fan sono abituati, abbiamo pensato di darvi diversi consigli e trucchi per iniziare al meglio la vostra avventura.

Consigli e trucchi per iniziare

Ci sono infatti tanti aspetti che dovrete necessariamente imparare affrontando la vostra avventura, che potrebbero scoraggiare i giocatori meno esperti dall’affrontare questa impresa.

Tuttavia, non avete alcun motivo di temere alcuna insidia: se seguirete alla lettera i nostri consigli, in breve tempo sarete in grado non solo di sfidare ogni minaccia che vi sbarrerà la strada, ma potrete prepararvi a dovere al vostro scontro contro Caos.

Selezionate la difficoltà più appropriata

A causa della sua ispirazione basata sui soulslike, Stranger of Paradise potrebbe rivelarsi un gioco più difficile del previsto da gestire per gran parte dei giocatori. Fortunatamente, la produzione di Team Ninja è allo stesso tempo molto accessibile e consente di scegliere tra diverse opzioni di difficoltà.

Se il livello da voi scelto inizialmente dovesse rivelarsi più problematico del previsto, non fatene una questione di orgoglio e sentitevi liberi di abbassare la difficoltà fino a raggiungere la sfida più adatta alle vostre esigenze.

Ricordatevi che potrete modificarla tutte le volte che vorrete, scegliendo perfino la modalità casual per godervi la storia senza alcun pensiero: qualora nessuna delle opzioni proposte dovesse divertirvi, può valere la pena di scegliere questa strada per fare maggiore pratica col gameplay o godersi l’esperienza senza temere la morte.

Esplorate il più possibile

Ogni dungeon del gioco presenta tantissimi segreti tutti da scoprire, in particolar modo relativi ad aree nascoste e scorciatoie apparentemente inaccessibili. Vale dunque la pena di prendersi tutto il tempo necessario per riuscire a scoprire tutto ciò che Stranger of Paradise ha da offrire.

Nei dungeon sarete infatti in grado di trovare anche oggetti collezionabili nascosti in grado di sbloccare missioni secondarie segrete, ma spesso troverete anche mostri più rari in grado di garantirvi ricompense migliori rispetto ai nemici standard.

Completate le missioni secondarie

Non limitatevi soltanto a sbloccare le missioni secondarie: non si tratta solo di un gradevole passatempo per allungare ulteriormente la durata dell’avventura, ma anche di una feature che vi consente di accedere al miglior loot possibile.

Completare le side quest vi garantirà dunque la possibilità di sbloccare non solo nuovi equipaggiamenti, ma anche materiali e tanti altri utili potenziamenti.

Spesso sarete in grado di sbloccare le missioni secondarie semplicemente andando avanti con la storia, ma varrà comunque la pena di dedicarsi il più possibile a esplorare a dovere ogni area, riuscendo ad ottenere più quest possibili: vi servirà tutto l’aiuto possibile per sconfiggere Caos.

Modificate sempre squadra ed equipaggiamento

Insieme al protagonista Jack potrete scegliere due abili compagni di avventura con caratteristiche uniche e diverse tra loro: ricordatevi di personalizzare sempre il vostro team per tenere conto dei dungeon che affronterete.

Questo significa non solo cambiare costantemente l’equipaggiamento, in base al loot che troverete in Stranger of Paradise, ma anche comporre accuratamente la vostra squadra e selezionare la classe ideale per Jack.

Il nostro protagonista potrà infatti avere accesso ai Battle set, che gli consentiranno di cambiare immediatamente la propria classe con la pressione di un semplice pulsante: configurate il tutto a dovere per essere sempre pronti anche ai combattimenti più difficili.

A tal proposito, vi ricordiamo che potete anche configurare le vostre combo: non dimenticatevi di usufruire di questa opzione per rendere il vostro protagonista ancora più letale nella sua crociata contro Caos.

Specializzatevi sulla magia

Una delle migliori combinazioni di classi esistenti in Stranger of Paradise riguarda sicuramente la componente degli incantesimi: per questo motivo, vi consigliamo di aumentare il prima possibile il livello delle classi magiche.

Specializzarvi in questo campo non solo vi consentirà infatti di accedere a potenti incantesimi, ma vi permetterà di sbloccare immediatamente il Mago bianco, la classe di Final Fantasy specializzata nella magia di guarigione.

Dato che gli scontri della produzione di Team Ninja possono rivelarsi particolarmente letali, avere a disposizione magie curative il prima possibile potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Smantellate l’inventario che non usate più

Considerando che Jack ha la possibilità di accedere a molteplici classi e che sono disponibili tantissimi equipaggiamenti personalizzabili, il vostro desiderio sarà certamente quello di mantenere quanti più oggetti possibili, per prepararvi a ogni evenienza.

Tuttavia presto vi ritroverete con tantissima cianfrusaglia, armi ed equipaggiamenti che, semplicemente, non avrete più motivo di utilizzare perché semplicemente non all’altezza della situazione.

Non affezionatevi troppo ai vostri vecchi equipaggiamenti e smantellateli tutte le volte che lo riterrete necessario: eseguire questa azione non solo libererà spazio nel vostro inventario, ma vi consentirà di guadagnare preziosi materiali per poter migliorare ulteriormente le vostre armi più forti.

Controllate l’affinità del vostro inventario

Una delle feature più particolari di Stranger of Paradise è sicuramente la possibilità di utilizzare a vostro vantaggio l’affinità dell’equipaggiamento: proprio come già accade in altri titoli basati sul loot da collezionare, alcuni oggetti saranno particolarmente efficaci in base alla classe scelta.

L’inventario è infatti in grado di garantire diversi boost alle statistiche dei personaggi: il nostro consiglio è dunque quello di controllare prima di tutto il livello di affinità, e non il livello complessivo dell’oggetto, per capire se valga la pena o meno utilizzarlo.

Si tratta di un ragionamento da tenere in considerazione soprattutto quando vorrete fare piazza pulita dell’inventario inutilizzato: non scartate per errore quello che potrebbe rivelarsi uno degli oggetti più utili del gioco.

Rigiocate le missioni in co-op

Ogni singolo livello del gioco potrà essere rigiocato tutte le volte che vorrete: dopo aver terminato una missione vi ritroverete infatti nella mappa e avrete la possibilità di formare un party multigiocatore.

Questo vi consentirà di cercare altri compagni di avventura con cui affrontare più volte le missioni con le ricompense più preziose: in gruppo riuscirete a sconfiggere tutti i vostri avversari più facilmente e sarete in grado di diventare abbastanza forti molto più in fretta.

Non ignorate i punti di salvataggio

Non è necessario finire un livello di Stranger of Paradise in un’unica run: quelli che durante la vostra campagna contro Caos potrebbero apparire dei semplici checkpoint sono in realtà veri e propri punti di salvataggio.

La produzione di Team Ninja ha dunque deciso di essere molto generosa nei confronti dei propri giocatori, garantendo loro qualche indispensabile momento di riposo: sfruttateli il più possibile non solo per fare una pausa quando necessario, ma anche per riorganizzare le idee.

Quando vi troverete in uno dei molteplici checkpoint sparsi lungo la mappa potrete infatti anche cambiare la composizione della vostra squadra e i relativi equipaggiamenti: se avete riscontrato difficoltà per arrivare fino a questo punto, potrebbe essere una buona idea sperimentare con nuove strategie.

Se sceglierete di uscire dal gioco, quando rientrerete in partita sarete in grado di ripartire immediatamente proprio dal checkpoint: tuttavia dobbiamo sottolineare che, per ovvi motivi, questa strategia non funzionerà quando avrete avviato una partita in multiplayer.