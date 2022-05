Strade di Nuova Capenna, un set che non si può rifiutare | Recensione – MTG Arena

Da quando Wizards of the Coast ha interrotto, ormai tanti anni fa, il tris di espansioni ambientate in un unico universo, Magic ha visto una sperimentazione davvero molto importante, e Strade di Nuova Capenna ne è l’esempio lampante.

Giusto qualche mese fa parlavamo del ritorno di Kamigawa ma in versione cyberpunk (qui la recensione). Adesso, invece, siamo pronti a sbustare (fisicamente o virtualmente che sia), queste nuove carte ispirate ai Ruggenti Anni ’20, con uno stile che ricorda quello dell’epoca misto all’art déco.

Un setting unico che, quando fu annunciato, sembrava fuori fuoco rispetto agli standard high fantasy di Magic The Gathering. Dopo aver visto le prime carte, ma soprattutto le interazioni e in generale quanto il game design sia legato fortemente al setting, ci sentiamo di dire che Strade di Nuova Capenna è un altro esperimento riuscito bene, almeno dal punto di vista artistico.

Dal punto di vista del gioco si tratta, in questa fase, di un’espansione che punta come ormai di consueto ad accontentare tutti i giocatori di Magic sparsi nei vari formati, in particolare Commander.

Questo significa, inevitabilmente, mettere tanta carne al fuoco. Il che è una manna per i giocatori esperti, ma rischia di creare ancora più confusione per chi si approccia a Magic o MTG Arena per la prima volta, oppure gioca in maniera saltuaria.

Strade di Nuova Capenna, le famiglie ed i loro colori

Se Ravnica proponeva le gilde e Strixhaven le scuole di magia, Strade di Nuova Capenna alza il tiro riempendo l’ambientazione di famiglie criminali.

Ci sono cinque meccaniche multicolore, legate ad altrettante famiglie di gangster in questo caso. A differenza delle due espansioni citate, però, le famiglie e le meccaniche ad esse legate sono a tre colori. Strade di Nuova Capenna è un’espansione che, in generale, gioca moltissimo su più colori, molto di più che negli ultimi set.

Ad esempio ci sono delle nuove terre con ciclo, che consentono ai giocatori di scegliere terre che offrono tre colori diversi. Non solo, sono state introdotte fetchland inedite. Vengono sacrificate nel momento in cui entrano in gioco per prendere uno dei tre diversi tipi di terra base, e risultano particolarmente adatte nei formati Limited.

Tornando alle famiglie del crimine, abbiamo gli Obscura (Bianco/Blu/Nero), Cabaretti (Bianco/Rosso/Verde), Intermediari (Bianco/Blu/Verde), Maestro (Blu/Nero/Rosso) e Rivettatori (Nero/Rosso/Verde). Ognuna di esse ha uno stile di gioco unico, abilità peculiari, e in generale sono più o meno adatti a mazzi di vari archetipi.

Nuova Capenna risulta quindi un’espansione molto adatta a diversi formati, perché le carte presenti nel set riescono a potenziare inevitabilmente tanti archetipi. Soprattutto Commander, in una misura tale che questa sembra, a momenti, un’espansione dedicata specificatamente a questo formato, talmente tante sono le carte pensate per esso.

Le nuove meccaniche di gioco

Come accade per ogni espansione di Magic, anche Nuova Capenna recupera vecchie abilità e ne aggiunge di nuove.

Tra i ripescaggi abbiamo Ciclo, Nascondiglio, Segnalini Tesoro, e le abilità tribali per i tipi di creatura Angelo, Demone e Cittadino.

Ecco invece le nuove abilità:

Alleanza : si tratta di una definizione che rende univoca una meccanica classica, ovvero l’attivazione di un’abilità nel momento in cui una creatura entra in gioco

: si tratta di una definizione che rende univoca una meccanica classica, ovvero l’attivazione di un’abilità nel momento in cui una creatura entra in gioco Blitz : permette di lanciare una creatura dandogli rapidità, ma sacrificandola a fine turno; interessantissima per i mazzi aggressivi, o per innescare combo con il cimitero

: permette di lanciare una creatura dandogli rapidità, ma sacrificandola a fine turno; interessantissima per i mazzi aggressivi, o per innescare combo con il cimitero Complotta : abilità legata alle creature, con la quale si scarta una carta per pescarne un’altra, e poi potenziare la creatura che complotta

: abilità legata alle creature, con la quale si scarta una carta per pescarne un’altra, e poi potenziare la creatura che complotta Danno Collaterale : abilità che permette di copiare una magia sacrificando una creatura con forza pari o superiore a X, il cui valore influisce in vari modi sulla copia

: abilità che permette di copiare una magia sacrificando una creatura con forza pari o superiore a X, il cui valore influisce in vari modi sulla copia Segnalino Scudo: in maniera similare ad Hearthstone, si tratta di un segnalino che salva una creatura dalla distruzione

Come vedete si tratta di keyword davvero molto dinamiche, che recuperano abilità ed effetti già noti ma codificandoli in qualcosa di unico. In questi primi giorni dall’uscita, blitz è quella più interessante perché interagisce facilmente con le meccaniche di distruzione e sacrificio, nonché di controllo cimitero, che già erano molto diffuse nel meta.

Inevitabilmente, come accennavamo prima, c’è davvero tanta roba diversa in Strade di Nuova Capenna. Sebbene non ci sia quello scollamento tra i vari colori visto in Kamigawa, dove si passava tra meccaniche ed estetiche molto diverse tra loro, in alcuni casi ci siamo ritrovati di fronte a delle carte che sembrano fuori posto, rispetto ai colori in cui sono collocate.

È il caso di Titano dell’Industria, una creatura veramente forte che, per tipologie di effetti, sembra decisamente fuori posto come carta verde. Dall’altro lato ci sono anche carte che, nella loro semplicità, riescono a rappresentare perfettamente il setting di Nuova Capenna, come Discorsetto che per combinazione tra disegno, effetto e flavour text, è tra le carte preferite di chi vi scrive.

Un’espansione che non si può rifiutare

Parafrasando la celebre frase de “Il Padrino”, effettivamente Strade di Nuova Capenna è un’espansione che non si può rifiutare. Nell’ottica di MTG Arena, quella su cui di solito ci concentriamo di più visto che su SpazioGames.it trattiamo videogiochi, si tratta di un set che mette le basi per la futura rotazione.

Immaginando l’uscita di espansioni passate dallo Standard, le carte presenti in Nuova Capenna sono dei perfetti sostituti di ciò che andremmo a perdere nella prossima rotazione dello Standard. Il grande recupero delle meccaniche tricolori potrebbe anche ridare spinta ad archetipi che si erano persi per strada (aspettiamo con ansia di poter rigiocare un Grixis decente da queste parti), e in generale supporterà moltissimo quello che è l’attuale meta di MTG Arena.

D’altro lato le espansioni di Magic servono a supportare tanti formati di gioco, e nonostante molti di questi non siamo presenti sulla piattaforma online va comunque considerato il valore del set in quest’ottica.

Commander, tra i più apprezzati del momento, ne esce sicuramente rafforzato. Talmente tanto che, se volete avvicinarvi a questo mondo, vi consigliamo di farlo con uno dei mazzi precostituiti di questa espansione, che sono tra i migliori per cominciare (e li trovate facilmente su Amazon).

Tornando ad Arena, anche Nuova Capenna si rivela un’espansione divertentissima per formati limited, quindi sealed e draft. Vista la loro maggiore accessibilità per i giocatori occasionali o novizi, questi formati sono tra i più apprezzati dai giocatori di MTG Arena, e Nuova Capenna offre tante soluzioni divertenti per poter fare delle partite piacevoli.

Certo bisogna perdere un po’ di tempo a studiare le tante carte, meccaniche, e sinergie differenti di cui accennavamo prima. Ma anche questo è il bello di un gioco pur complesso come Magic: la diversità di approccio, soprattutto in ottiche non-competitive. Strade di Nuova Capenna è una delle espansioni che più riesce, tra quelle uscite negli ultimi tempi, a restituire questo aspetto del gioco di carte più famoso del mondo.