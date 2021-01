Store Fanatical: tanti giochi a meno di 5 euro!

Il popolare store digitale Fanatical propone tantissimi videogiochi per PC a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, a soli 1,67€ potete acquistare l’ottimo racing game DIRT 4, titolo che dispone di un sistema che cambia il gioco chiamato Your Stage. Si tratta di un innovativo strumento per la creazione di percorsi di rally che consente di produrre un numero pressoché infinito di tappe uniche con la semplice pressione di un pulsante. Come affermato nella nostra recensione, dove il titolo era riuscito ad aggiudicarsi un ottimo 8,5, «DiRT 4 è l’evidente volontà degli sviluppatore di educare gli amanti dei racing game a volersi bene e ad apprezzare il modello di guida sopraffino di cui i titoli Codemasters da DiRT Rally sono dotati. La curva di apprendimento che caratterizza DiRT 4 risulta infatti ben realizzata e in grado di portare qualunque giocatore a migliorarsi gara dopo gara.»

Se preferite, invece, i titoli di stampo horror, trovate Resident Evil HD Remaster, versione rimasterizzata del remake uscito originariamente per Nintendo Gamecube, a soli 4,59€, rispetto ai 19,99€ di listino. Nei panni di Chris Redfield e Jill Valentine, vi ritroverete ad esplorare villa Spencer e scoprire tutti i suoi segreti, mentre dovrete affrontare zombie ed altre creature da incubo. Gli amanti dell’uomo pipistrello potranno ripercorrere tutte le vicende raccontate nella trilogia di Batman realizzata da Rocksteady in Batman: Arkham Collection, che comprende Batman: Arkham Asylum GOTY, Batman: Arkham City GOTY e Batman: Arkham Knight Premium Edition in un unico pacchetto.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Fanatical e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Fanatical. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione