Migliori giochi AAA in sconto nei saldi invernali Steam

Sono giorni caldi (si fa per dire) per i Saldi invernali di Steam, che sono stati lanciati qualche giorno fa e che rimarranno in essere fino al prossimo 2 gennaio. I giochi coinvolti nelle offerte, fruibili su PC, PC handheld e (spesso) Steam Deck sono davvero parecchi e per tutte le tasche.

Non a caso, nei giorni scorsi avevamo visto da vicino le migliori proposte sotto i 5€, per chi voleva farsi un bel regalo di Natale senza spendere tanto.

Oggi, invece, passiamo un po' in rassegna le offerte per scoprire quali sono i migliori giochi AAA coinvolti nei Saldi invernali di Steam e che propongono uno sconto che valga le vostre attenzioni.

Come sempre, ne approfitto anche per segnalarvi che su Instant Gaming potete comprare credito per Steam a un prezzo super: costa meno del credito che effettivamente vi verrà caricato, il che è un ottimo modo per comprare i giochi in saldo.

Migliori giochi AAA in sconto su Steam - Saldi Invernali

Diablo IV a 29,99€

a 29,99€ Crusader Kings III a 14,99€

a 14,99€ Forza Horizon 5 a 29,99€

a 29,99€ Cyberpunk 2077 a 26,99€

a 26,99€ Assassin's Creed Mirage a 19,99€

a 19,99€ Final Fantasy XVI a 37,49€

a 37,49€ Red Dead Redemption a 39,99€

a 39,99€ Need for Speed Heat a 3,49€

a 3,49€ Hogwarts Legacy a 14,99€

a 14,99€ GTA V a 14,98€

a 14,98€ Sekiro: Shadows Die Twice a 29,99€

a 29,99€ Detroit: Become Human a 11,99€

a 11,99€ Silent Hill 2 a 55,99€

a 55,99€ Assassin's Creed Origins a 5,99€

a 5,99€ EA Sports FC 25 a 27,99€

a 27,99€ Marvel's Spider-Man Miles Morales a 24,99€

a 24,99€ Batman Arkham Trilogy a 1,99€

a 1,99€ Street Fighter 6 a 29,99€

a 29,99€ Helldivers II a 31,99€

a 31,99€ The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€

a 9,99€ NBA 2K25 a 27,99€

a 27,99€ Warhammer 40,000 Space Marine II a 44,99€

II a 44,99€ The Last of Us - Part I a 29,99€

a 29,99€ Uncharted: Raccolta l'Eredità dei Ladri a 19,99€

a 19,99€ Star Wars Jedi: Survivor a 17,49€

a 17,49€ Death Stranding a 19,99€

a 19,99€ Life is Strange: Double Exposure a 34,99€

a 34,99€ Mass Effect Legendary Edition a 4,79€

a 4,79€ Elden Ring a 35,99€

a 35,99€ Red Dead Redemption II a 19,79€

a 19,79€ Star Wars Outlaws a 45,49€

a 45,49€ KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- a 32,49€

a 32,49€ Baldur's Gate III a 47,99€

a 47,99€ God of War Ragnarök a 47,99€

a 47,99€ Final Fantasy VII Rebirth a 48,99€ (sconto pre-order -30%)

a 48,99€ (sconto pre-order -30%) F1 24 a 20,99€

a 20,99€ Horizon Forbidden West a 40,19€

a 40,19€ The Witcher 3 Complete Edition a 9,99€

a 9,99€ Marvel's Spider-Man Remastered a 29,99€

a 29,99€ Ghost of Tsushima a 47,99€

a 47,99€ Ratchet & Clank: Rift Apart a 29,99€

a 29,99€ God of War a 19,99€

a 19,99€ Microsoft Flight Simulator a 34,99€

a 34,99€ Starfield a 41,99€

a 41,99€ Days Gone a 12,49€

a 12,49€ Rainbow Six Siege a 7,99€

a 7,99€ Dead Space a 14,99€

a 14,99€ Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99€

a 15,99€ Halo The Master Chief Collection a 9,99€

a 9,99€ Fallout 4 GOTY a 15,99€

a 15,99€ Assassin's Creed Valhalla a 14,99€

a 14,99€ Tekken 8 a 34,99€

a 34,99€ The Crew Motorfest a 20,99€

a 20,99€ Dragon's Dogma 2 a 37,04€

a 37,04€ Hellblade II a 24,99€

a 24,99€ Hitman: World of Assassination a 2,99€

a 2,99€ Far Cry 6 a 14,99€

Se doveste scovare altri sconti interessanti sui giochi in mano ai grandi publisher AAA, sentitevi liberi di segnalarli nei commenti.