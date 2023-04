Steam vi regala un nuovo gioco gratis a sorpresa, da ora e per sempre

Da questo momento è disponibile una gradita sorpresa su Steam: un gioco a pagamento è diventato ufficialmente gratuito e potrete aggiungerlo alla vostra raccolta senza costi aggiuntivi o limiti di tempo.

Lo sviluppatore Quarant Inc. ha infatti deciso di rendere il suo Grow Big (or Go Home) Ultimate Edition un titolo free-to-play, dopo averlo precedentemente rilasciato a pagamento sul celebre store di casa Valve.

Non si tratta di un giveaway a tempo limitato, ma di una vera e propria trasformazione del prodotto: si tratta dunque di un ulteriore interessante regalo disponibile per chi ama giocare con mouse e tastiera — o con un controller (trovate l’originale Xbox su Amazon) — sul proprio PC.

In questa gradevole avventura in pixel art prenderete il controllo di un giardiniere, impegnato a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per far crescere diverse tipologie di piante in quello che viene considerato un «simulatore di piante».

Ma come mai questo titolo è diventato improvvisamente gratuito? Secondo quanto riportato da ComicBook, lo sviluppatore ha semplicemente pensato di aver già venduto tutte le copie che poteva, scegliendo dopo quasi 3 anni dal lancio di dare nuova vita al titolo e farlo conoscere al grande pubblico distribuendolo gratuitamente:

«Chiunque avesse voluto comprare il nostro gioco lo avrebbe già fatto: anche se sfortunatamente non siamo riusciti a recuperare gli investimenti fatti per lo sviluppo, stando alle recensioni e ai feedback sembra che tutti coloro che lo abbiano giocato si siano divertiti. Questo è ciò che conta di più per noi e dopo anni dal lancio vogliamo dare a tutti la possibilità di provare ciò che abbiamo creato con cura e passione».

Un messaggio che sicuramente non può che fare piacere ai giocatori: se volete provare gratuitamente anche voi Grow Big (or Go Home) Ultimate Edition, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e avviare il download su Steam.

Come menzionavamo in precedenza, il gioco da adesso è gratuito e lo sarà per sempre, ma se volete supportare gli sviluppatori segnaliamo che potreste acquistare la colonna sonora digitale del gioco, disponibile come contenuto aggiuntivo a pagamento a soli 3,99€.

