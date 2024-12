Aspettando Borderlands 4, la serie è in offerta da 2,99 euro

Se siete fan della serie Borderlands o avete sempre voluto provarla, questo è il momento perfetto per farlo: molti capitoli del franchise sono in sconto con prezzi che partono da soli 2,99 euro.

Con l’arrivo di Borderlands 4 previsto per il 2025, Gearbox Software offre agli appassionati la possibilità di recuperare (o riscoprire) i giochi precedenti a prezzi decisamente ottimi.

Grazie ai saldi invernali di Steam, quasi ogni capitolo della saga Borderlands è stato scontato drasticamente. Ecco i prezzi dei titoli principali:

Poco sorprendentemente, anche gli spin-off non sono stati dimenticati: Tales from the Borderlands, il miglior affare della lista, è infatti acquistabile a soli 1,99 euro.

Tiny Tina’s Wonderlands, gioco sicuramente non economico come gli altri (e che ho recensito qui alcuni anni fa), è comunque scontato a 11,99 dollari.



Se invece volete fare il pieno di Borderlands, c’è un’opzione ancora più vantaggiosa: il bundle Borderlands Collection: Pandora’s Box.

Questo pacchetto include praticamente tutto (il valore totale del bundle supera i 600 euro), ma durante i saldi invernali di Steam è possibile acquistarlo a soli 35,40 euro.

Nel frattempo che aspettiamo Borderlands 4, quindi, questa promozione è l’occasione ideale per chi vuole scoprire la serie o rivivere le avventure in attesa del nuovo capitolo, che troppo male non è.

Parlando ancora della serie, nonostante il pesantissimo flop del film, a quanto pare il sequel di Borderlands si farà.

Ma non solo: come sicuramente saprete, i Saldi Invernali di Steam stanno tagliando i prezzi di un bel po' di giochi: vediamo quindi cosa potete regalarvi durante queste festività con meno di 5 euro.