Migliori giochi a meno di 5 euro su Steam per godersi il weekend

Si profila un weekend uggioso (almeno dalle mie parti) e, se le cose non vanno diversamente anche dove vi trovate, probabilmente la pioggia renderà questo fine settimana un ottimo alleato per un weekend di gaming. Meglio se senza spendere troppo.

Così, sono andata un po' a caccia lungo le pagine di Steam per segnalarvi i migliori giochi che ora si portano a casa spendendo meno di 5 euro, in modo che l'esborso per giocare qualcosa che non avete ancora recuperato sia davvero minimo.

Ovviamente, la lista non include (non a un prezzo del genere) uscite appena sbarcare sul mercato, ma ci sono nomi interessanti da tenere d'occhio e che, negli anni, potreste esservi persi. E se non li recuperate a 5€, significa che non lo farete più.

Migliori giochi in sconto su Steam a meno di 5 euro