Steam vi regala un gioco gratis a tema natalizio, ma dovete affrettarvi

Non c’è niente di meglio di un nuovo gioco gratis a tema per festeggiare il Natale: è esattamente quello che ha pensato anche Digital Eclipse, che grazie a una nuova promozione vi consentirà di ottenere un gradito regalo da riscattare direttamente su Steam.

Il team noto per aver lavorato anche alla TMNT Cowabunga Collection (la trovate su Amazon) sta sviluppando un nuovo gioco natalizio ispirato dai classici arcade degli anni ’80, che potrete già aggiungere alla vostra collezione dalla versione beta.

Si tratta di Jollyball, un titolo ispirato alla classica pallavolo arcade, ma con protagoniste le palle di neve e i simpatici elfi di Babbo Natale, impegnati a prendersi una pausa dal realizzare giocattoli per i più piccoli.

In maniera simile a quanto già avvenuto con un gioco gratis calcistico, la cui promozione è purtroppo terminata nelle scorse ore, anche per questo simpatico titolo sportivo sarà necessario qualche step aggiuntivo, senza però dover creare alcun account o effettuare eventuali acquisti.

Possiamo infatti confermare che il nuovo gioco gratis è già arrivato via e-mail a tutti i fan attualmente iscritti alla newsletter di Digital Eclipse: si tratta dell’unico requisito necessario per poter accedere a questo nuovo omaggio.

Se non foste ancora iscritti e non doveste averlo ancora ricevuto, avete a disposizione un’ultima opportunità, ma dovrete affrettarvi: se vi iscriverete alla newsletter entro il 21 dicembre, avrete automaticamente diritto ad accedere all’ultima batch di codici in arrivo.

Happy holidays! Our gift to you is Jollyball, the 3rd game in the #DEArcade series. If you're on our mailing list, there's a #free Steam code in your inbox!

Sign up at https://t.co/qufpCXNW3h to make sure you get yours before the final batch goes out Wed 12/21. pic.twitter.com/BYSMSbuYWy

— Digital Eclipse (@DigitalEclipse) December 19, 2022