Steam vi regala 2 nuovi giochi gratis da ora, ma avete solo una settimana

Da questo momento tutti gli utenti che possiedono un account su Steam possono accedere a nuovi regali molto interessanti: lo store di casa Valve ha infatti deciso di offrire due nuovi giochi gratis, che saranno vostri per sempre dopo averli riscattati.

Si tratta di una nuova promozione a tempo offerta per tutti gli utenti PC, che vi permetterà di accedere per sempre a Black Desert e Figment, a patto di aggiungerli alla vostra raccolta prima del 9 marzo 2023.

L’offerta è infatti valida esclusivamente per una settimana e indicata per chiunque ami giocare con tastiera e mouse gaming (ne trovate un’ampia scelta su Amazon), o magari con un semplice controller.

A differenza delle precedenti promozioni del weekend — vi avevamo segnalato l’ultima proprio durante la scorsa settimana — questi titoli non avranno dunque alcun limite di tempo e potrete scegliere di installarli tutte le volte che vorrete.

Black Desert è uno dei 2 nuovi giochi che può essere vostro gratis su Steam.

Black Desert è il celebre MMORPG fantasy realizzato da Pearl Abyss, ancora oggi particolarmente attivo dopo quasi 6 anni dal lancio su Steam: oggi potrete fare vostra l’edizione base senza alcun costo aggiuntivo, oltre a poter approfittare di sconti speciali sui relativi contenuti aggiuntivi.

Figment è invece un gradevole gioco d’azione e di avventura ambientato in un universo surreale e ricco di umorismo, proposto gratuitamente in offerta per celebrare l’imminente lancio del sequel Figment 2: potrete dunque scoprire il primo capitolo interamente senza dover pagare un solo centesimo.

Come vi anticipavamo in apertura, per poter fare vostri questi giochi dovrete aggiungerli al catalogo entro il 9 marzo alle ore 19.00: vi suggeriamo dunque di fare clic sui seguenti link e completare la procedura il prima possibile.

Segnaliamo inoltre che, sfortunatamente, entrambi i titoli non risultano essere attualmente supportati su Steam Deck: sarete dunque obbligati a giocarli sui vostri PC, in attesa di eventuali aggiornamenti.

Ricordiamo inoltre che questi non sono gli unici giochi gratis disponibili su PC a partire da oggi: proprio poche ore fa è stato infatti rilasciato Wo Long Fallen Dynasty su Xbox Game Pass, direttamente al day-one. Inoltre, Prime Gaming ha svelato il primo gioco gratis di marzo, probabilmente il più atteso di tutto il catalogo mensile.