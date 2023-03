Prime Gaming, disponibile da ora il primo gioco gratis di marzo

Anche da questo venerdì è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Prime Gaming, il primo offerto dal servizio in abbonamento di marzo e, con molta probabilità, anche quello più atteso di tutto il mese.

Ricordiamo che i vantaggi Gaming sono solo uno dei tanti bonus che sono disponibili per tutti gli utenti iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), che recentemente ha deciso di offrire i suoi giochi gratis non più tutti in una volta, ma distribuiti gradualmente lungo tutto il mese.

Da questo momento tutti gli utenti iscritti possono riscattare e scaricare gratuitamente Baldur’s Gate Enhanced Edition, il primo capitolo della saga di giochi di ruolo ispirata all’universo di Dungeon & Dragons.

Un’ottima iniziativa dunque per gli appassionati, soprattutto in vista dell’imminente uscita del terzo capitolo tra pochi mesi: Amazon vi offre dunque la possibilità di provare per sempre l’edizione migliorata del gioco che ha dato vita alla serie.

In Baldur’s Gate Enhanced Edition potrete personalizzare tutti i tratti e le abilità del vostro eroe, reclutare un gruppo di coraggiosi alleati ed esplorare ogni angolo della Costa di Spada, non solo per affrontare una grande avventura ma anche per scoprire la verità su questo misterioso mondo… e anche il giusto profitto.

Per riscattare questo nuovo grande omaggio gratuito non sarà necessario alcun ulteriore account, dato che potrete scaricarlo direttamente tramite l’apposita Amazon Games App: una volta aggiunto al vostro catalogo, questa grande produzione sarà vostra gratis e per sempre.

Per poter accedere al vostro nuovo regalo, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione «Giochi settimanali» e selezionare il pulsante «Riscatta gioco».

Non possiamo che augurarvi dunque un buon download e un buon divertimento, ricordandovi anche che dalla prossima settimana i giochi gratis disponibili saranno addirittura due. Ovviamente, vi terremo informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

E se non li avete ancora aggiunti al vostro catalogo, siete ancora in tempo per riscattare anche gli ultimi omaggi di febbraio: naturalmente, la procedura è la stessa che avrete eseguito per Baldur’s Gate.