Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un “nascondino” horror

Anche per questo fine settimana, Steam ha pensato di proporre a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis a tempo da scoprire insieme ai vostri amici, che proporrà una curiosa versione di “nascondino” in stile horror.

Si tratta di Propnight, un survival horror multiplayer realizzato da Fntastic, team recentemente noto per le controverse discussioni legate a The Day Before, il “clone” di The Last of Us (di cui trovate invece il remake Part I su Amazon).

Da oggi e per altri 3 giorni — dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo — potrete dunque provare questa curiosa produzione, in cui 4 giocatori dovranno trasformarsi in un qualsiasi oggetto dell’ambiente circostante e provare a nascondersi da un feroce assassino, interpretato da un altro utente.

Questo interessante gioco venne lanciato ufficialmente l’1 dicembre 2021 su Steam e da questo momento potrete provarlo gratis senza alcun costo aggiuntivo: un’ottima opportunità dunque per divertirvi insieme ai vostri amici.

Se vorrete poi fare vostro questo gioco per sempre, segnaliamo anche che Steam ha deciso di proporlo in offerta al 75% in meno: potrete dunque acquistarlo a soli 2,43€, contro i 9,75€ regolarmente proposti sul negozio online.

Per poter iniziare fin da subito la vostra prova di Propnight, non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Avvia gioco»: questo aprirà il vostro client Steam e inizierà l’installazione del prodotto.

In alternativa, potrete anche scegliere di fare clic sul pulsante «Aggiungi alla libreria»: ciò vi permetterà di individuare facilmente il titolo nel vostro catalogo, installandolo così solo in un secondo momento.

Restando in tema con lo store di casa Valve, cogliamo l’occasione per ricordarvi che Steam ha già svelato tutte le date dei saldi per il 2023: vi consigliamo dunque di appuntarle sul vostro calendario per non perdervi neanche un’offerta.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da scaricare su PC, segnaliamo che proprio poche ore fa sono stati rilasciati gli ultimi omaggi di Prime Gaming per il mese di febbraio. Inoltre, è stato svelato anche un nuovo gioco gratis da riscattare su Epic Games Store.