Steam vi offre 2 nuovi giochi gratis a tempo, da adesso: c’è un grande sparatutto

Steam ha deciso di proporre due nuovi interessanti eventi free-to-play per tutti i suoi utenti, offrendo così 2 giochi gratis a tempo scaricabili sui vostri dispositivi per pochi giorni, perfetti per sessioni multiplayer.

Uno dei nuovi titoli gratuiti che potete scaricare già da adesso è Battlefield 2042, l’ambizioso sparatutto di EA e DICE che, dopo un inizio burrascoso, sta tentando una rinascita con le nuove stagioni (se preferite giocare su console, lo trovate anche su Amazon).

Da adesso e per altri 2 giorni potete scaricare non solo questo grande sparatutto, ma anche il divertente e folle Fling to the Finish, un gioco di corse co-op in cui due giocatori uniti da una corda dovranno collaborare per arrivare alla vittoria.

Una prova che arriva a sorpresa dopo il termine dei 5 giochi gratis per il fine settimana, particolarmente intrigante per gli utenti dello store di casa Valve ma che, questa volta, sarà disponibile proprio fino a prima che inizi il weekend.

Battlefield 2042 è uno dei nuovi giochi gratis in prova su Steam.

Con la nuova prova gratuita di Steam potrete dunque provare tutte le novità della Stagione 4 di Battlefield 2042 — di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima dedicata — senza alcuna ulteriore limitazione.

Se gli sparatutto in prima persona non fossero invece il vostro genere, potrete divertirvi nelle folli corse cooperative del nuovo titolo pubblicato da Daedalic Entertainment, publisher già conosciuto per produzioni come la serie Deponia e il recente Inkulinati.

Le prove saranno disponibili fino a giovedì 16 marzo: vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile scaricando entrambi i giochi gratis tramite i link che vi proporremo di seguito.

Se prima del termine della prova voleste poi aggiungerli permanentemente al vostro catalogo, segnaliamo che Battlefield 2042 è attualmente in sconto al 70%, mentre Fling to the Finish può essere vostro al 60% in meno.

Purtroppo segnaliamo anche che entrambi i titoli non risultano attualmente supportati da Steam Deck, dunque dovrete giocarci esclusivamente dai vostri PC. A tal proposito, Valve ha già chiarito che una versione “next-gen” non arriverà nel breve periodo.

Per quanto riguarda invece i giochi che potrete aggiungere permanentemente alle vostre collezioni, è arrivata un’ottima notizia dai “rivali” di Epic Games Store, che continuerà ad offrire titoli gratuiti per tutto il 2023.