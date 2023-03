Epic Games Store ha ottime notizie per gli amanti dei giochi gratis

Epic Games Store è ormai diventato un punto di riferimento per gli utenti PC grazie a una strategia di mercato molto aggressiva, votata prevalentemente alla distribuzione di giochi gratis ogni settimana.

Le promozioni si sono rivelate particolarmente ricche anche nel 2022, dato che tra i giochi distribuiti gratuitamente è stato possibile ottenere perfino Death Stranding (lo trovate su Amazon): un giveaway che ha confermato la grande importanza che lo store affida a questa strategia.

Chi si aspettava però che le distribuzioni gratuite potessero però interrompersi dopo la crescita dello store, potrà certamente essere sorpreso positivamente dalle ultime dichiarazioni: come riportato da PC Gamer, Epic Games ha infatti confermato che i giochi gratis continueranno a essere disponibili per tutto il 2023.

L’annuncio è arrivato in seguito a un post sul proprio blog ufficiale che riepiloga tutti i risultati ottenuti nel 2022, all’interno del quale è stato confermato anche di voler puntare ancora fortemente sui giochi esclusivi dello store.

Death Stranding è stato uno dei giochi gratis offerti da Epic Games Store nel 2022.

Il comunicato della casa di Fortnite, che potete leggere integralmente in lingua italiana al seguente indirizzo, anticipa infatti le novità in arrivo per il client di Epic Games Store, con miglioramento delle prestazioni, supporto a servizi di iscrizione di terze parti e un hub di contenuti per consultare più facilmente tutti i giochi in arrivo.

Tra questi non poteva però naturalmente mancare un riferimento ai giochi gratis, vero e proprio fiore all’occhiello del servizio che non sembra sarà interrotto così presto:

«Per ultimo, ma non per ordine di importanza, siamo lieti di confermare che il nostro programma di giochi gratis continuerà anche nel 2023!»

Stando ai dati ufficiali comunicati da Epic Games Store, il valore di tutti i giochi gratis distribuiti nel 2022 avrebbe raggiunto ben 2240 dollari: considerando che sono stati riscattati quasi 700 milioni di titoli gratuiti per tutto lo scorso anno, si tratta di cifre sicuramente impressionanti.

I fan potranno dunque continuare a consultare ogni giovedì lo store per scoprire il nuovo titolo in omaggio da aggiungere alla raccolta, che puntualmente vi segnaleremo anche noi sulle nostre pagine: a tal proposito, vi ricordiamo che l’ultimo regalo settimanale è un gioco “ultraterreno”.

Se siete curiosi di scoprire tutti gli omaggi offerti dal negozio digitale, abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis offerti da Epic Games Store fino ad oggi.