Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana (e ci sono due prove gratis)

I saldi di Steam non hanno alcuna intenzione di fermarsi: lo store di Valve ha infatti svelato i nuovi immancabili affari del fine settimana, l’atteso appuntamento con gli sconti del weekend e nuovi giochi in prova gratuita.

Tra le nuove offerte già disponibili online è possibile trovare tantissime perle nascoste ma apprezzate dai suoi giocatori: tra queste c’è anche Blasphemous, un amatissimo ma brutale metroidvania disponibile in forte sconto.

Dopo aver inaugurato le offerte dedicate a The Game Awards 2021, l’attesissimo show svoltosi proprio questa notte, è già arrivato il tempo di prepararsi a consultare nuovamente il catalogo di giochi PC, alla ricerca di nuovi grandi prodotti in promozione.

Gli affari del fine settimana hanno però rappresentato l’opportunità per fare un gradito regalo a tutti gli utenti: per un periodo limitato è infatti possibile riscattare un gioco gratis che omaggia il Selvaggio West.

Blasphemous si è fatto apprezzare molto dai suoi fan per via delle proprie ambientazioni cupe e del gameplay brutale in stile metroidvania: interpreterete i panni del Penitente, intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita.

Potrete affrontare questa grande ma difficile avventura con uno sconto del 75%: significa che per un periodo limitato potrà essere vostro a soli 6,24€.

Un’altra interessante offerta è quella dedicata a theHunter Call of the Wild, il simulatore di caccia affrontabile sia nella campagna per giocatore singolo che con i vostri amici: non solo potrete infatti acquistarlo con uno sconto del 76%, ma potrete anche approfittare del weekend gratuito per poterlo provare due giorni senza costi.

Vale inoltre la pena di segnalare le offerte dedicate a Techland: non solo potrete riscattare gratis il già citato omaggio al Selvaggio West, ma potrete anche risparmiare fino al 90% su altri grandi giochi, come la serie Dying Light.

Come se non bastasse, anche il primo Dying Light è disponibile gratis per il solo weekend: non dovrete fare altro che cliccare qui per iniziare la vostra prova su Steam.

Ovviamente non si tratta delle uniche offerte disponibili: di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana di Steam, con i relativi link per accedere alle promozioni.

Tutte le offerte rimarranno valide fino a lunedì 13 dicembre alle ore 19.00: avete dunque tempo fino all’inizio della prossima settimana per approfittare di queste occasioni.

Nel caso siate alla ricerca di ulteriori offerte, vi ricordiamo che sono ancora valide molte delle follie di metà settimana su tantissimi franchise, come Star Wars.