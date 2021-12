Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è Assassin’s Creed

Torna anche questo weekend l’appuntamento con gli imperdibili affari del fine settimana di Steam: lo store di Valve ha proposto nuovamente tante offerte sui migliori giochi disponibili su PC.

Questo significa che potrete trovare tante promozioni da non farvi sfuggire, come quelle legate a tutti i capitoli di Assassin’s Creed attualmente disponibili su Steam, incluso il recente e amato Assassin’s Creed Odyssey.

Ma il franchise di Ubisoft non è chiaramente l’unico ad essere in offerta: abbiamo infatti già menzionato che solo per questo fine settimana sarà possibile scaricare gratis Battlefield 2042 e un altro grande gioco, oltre ovviamente a poter approfittare degli sconti dedicati.

A tal proposito, seppur non tramite Steam, anche lo stesso Assassin’s Creed Odyssey è disponibile in prova gratuita: si tratta dunque di un’ottima occasione per provare il capitolo ambientato nell’Antica Grecia.

Ovviamente non si tratta del solo capitolo attualmente in sconto, ma potrete risparmiare incredibili cifre su tanti altri capitoli della serie: ad esempio, Assassin’s Creed Origins è disponibile a soli 11,99€, grazie allo sconto dell’80% sul prezzo finale.

Se volete recuperare in un colpo solo tutta la raccolta disponibile su Steam, potrete inoltre approfittare dell’incredibile offerta del 76% sull’Assassin’s Creed Bundle, che include ben 12 giochi del franchise.

Un’altra offerta molto interessante che vogliamo segnalarvi è inoltre quella relativa a Mount & Blade II Bannerlord, il grande seguito del popolarissimo gioco di ruolo e simulatore di combattimenti medievali.

Si tratta di un action GDR strategico molto profondo, che vi permetterà di affrontare combattimenti realistici in un’esperienza completamente personalizzabile: il titolo ha una valutazione complessiva «molto positiva» su Steam e potrà essere vostro con uno sconto del 20%.

Di seguito troverete tutti gli affari del fine settimana disponibili su Steam, che includeranno anche le già citate prove gratuite da non farvi sfuggire:

Segnaliamo che le offerte sui franchise di Assassin’s Creed e House Flipper termineranno il 20 dicembre, mentre tutte le altre promozioni saranno valide fino a lunedì 22 dicembre: assicuratevi dunque di controllare accuratamente la data di scadenza per non farvi sfuggire nessuna occasione.

E nel caso siate a caccia di ulteriori offerte, vi ricordiamo che sono ancora disponibili molte delle follie di metà settimana, ma solo per poche ore.