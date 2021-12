Steam Deck vorrà anche stupire tutti, ma la sua scatola di sicuro no

Steam Deck è sicuramente stato uno degli annunci più succosi dell’ultimo periodo: Valve ha infatti deciso di buttarsi nel mercato delle console portatili con quello che punta a essere un vero e proprio PC da gaming a portata di mano.

Come sappiamo tuttavia si tratta di una porzione di mercato, quella handheld, che è già solidamente tenuta dalla console ibrida della grande N, Nintendo Switch, che mantiene lo scettro di una delle console più amate di giocatori.

Il confronto tra i due hardware ha già iniziato a profilarsi ad esempio tramite le performance di The Witcher 3 su Steam Deck, che come sappiamo gira anche su Nintendo Switch con un porting davvero ben fatto e pensato alla perfezione per le caratteristiche particolari della console.

Se siete in fibrillazione per l’uscita di Steam Deck potrete rimanere delusi dalla confezione con cui verrà messa sul mercato la nuova console di Valve.

Sono infatti apparse delle immagini ufficiali con un comunicato che mostra e descrive il design del packaging, che probabilmente è tutto tranne che appariscente e particolare.

«Di recente abbiamo completato la build di produzione DV (Design Validation) di Steam Deck e useremo queste unità per ulteriori test e per i dev kit. DV è la build del prototipo finale prima della produzione e include dei miglioramenti dalla build EV2. Dopo questa build, vi saranno altre piccole modifiche nel prodotto definitivo. Una delle differenze principali tra queste unità e le precedenti (EV2) è che ora stiamo testando il design del packaging. Quindi, prima di iniziare a spedire questi prototipi agli sviluppatori, volevamo farvi dare un’occhiata alla confezione finale che i clienti vedranno a febbraio».

Ecco la confezione di Steam Deck

Nella scatola contenente la console, al di là della monotonia del packaging, saranno presenti anche una custodia e un alimentatore – diverso a seconda della regione in cui vi trovate.

Se volete saperne di più vi rimandiamo al link di Steam.

In attesa della nuova console di Valve vi ricordiamo però che a quanto pare il nuovo hardware non avrà dei giochi in esclusiva, e in realtà non pensavamo che potesse averne vista la sua natura.

Infine se volete sapere tutto, ma proprio tutto, su Steam Deck, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida a questo link.