Steam non si ferma più e vi offre un nuovo gioco gratis: ecco come riscattarlo

Tutti gli utenti che possiedono un account su Steam possono approfittare da questo momento di un nuovo regalo a sorpresa: grazie a un nuovo giveaway organizzato dallo store Fanatical, è infatti possibile riscattare un nuovo gioco gratis.

Da adesso potete aggiungere alla vostra raccolta Peaky Blinders Mastermind, il puzzle-adventure basato sull’omonima serie televisiva di BBC e Netflix (trovate la collezione completa su Amazon) che per un periodo limitato potrà essere vostro senza alcun acquisto aggiuntivo.

A differenza di quanto accaduto con l’ultima promozione che vi abbiamo segnalato, questa volta sarà necessario affrettarsi: il gioco gratis sarà disponibile solo per poche settimane — o fino ad esaurimento scorte.

Ricordiamo inoltre che lo stesso titolo è ancora disponibile in regalo su Prime Gaming, ma se non siete iscritti al servizio in abbonamento di casa Amazon si tratta di un’ottima occasione per farlo vostro senza alcun tipo di iscrizione a pagamento o acquisto.

Grazie a Fanatical, potete riscattare Peaky Blinders Mastermind su Steam totalmente gratis.

Per poter aderire a questa promozione dovrete assicurarvi di aver creato un account su Fanatical, associandolo in seguito al vostro profilo Steam con una procedura che richiederà pochissimi istanti.

Dopo esservi assicurati che tutto sia in ordine, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, aggiungere il prodotto al carrello e completare “l’acquisto” senza spendere nemmeno un centesimo.

Una volta completata l’operazione, nel vostro profilo troverete una sezione dedicata alle key da riscattare: seguite le istruzioni e potrete riscattare il vostro nuovo gioco gratis su Steam.

Dato che queste promozioni si rivelano spesso molto popolari e i codici tendono ad esaurirsi molto prima della loro effettiva scadenza, il nostro consiglio è quello di non esitare e approfittare di questo omaggio il prima possibile.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo gioco gratuito riscattabile su Steam, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione dedicata di Peaky Blinders Mastermind, in cui vi spieghiamo che è «uno strategico che punta gran parte del suo fascino sulle meccaniche legate al tempo e alla coordinazione tra i vari personaggi, citazionista fino all’osso dello show da cui trae ispirazioni».