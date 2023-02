Ora potete provare gratis il nuovo gioco ispirato a Prince of Persia e Another World

Provare i giochi gratis è sempre cosa buona e giusta, dato che permette di scoprire opere su cui magari altrimenti non si sarebbe andati a spendere dei soldi, prima di toccarle con mano. Potrebbe essere anche il caso di Full Void, il videogioco firmato dal piccolo team indipendente OutOfTheBit – che ha sede a Londra, ma è fondato dall’italiano Ali Motisi.

Il gioco, che si ispira apertamente a classici come Prince of Persia e Another World, ha visto poche ore fa il lancio di una demo gratis su Steam, accolta molto calorosamente dai videogiocatori.

Come ci spiegano gli autori, che ci hanno raggiunto con un comunicato:

«In poche ore dal suo rilascio sulla piattaforma Steam, la demo è stata scaricata da oltre duemila giocatori che hanno commentato positivamente sui social media».

Il gioco è strutturato come un platformer in 2D in cui vestite i panni di una adolescente che si muove in un mondo controllato da una intelligenza artificiale che ha soggiogato l’umanità.

«Attraverso un gameplay ricco di meccaniche innovative» ci promettono gli autori, «accanto alle tradizionali tipiche dei platformer, il giocatore dovrà risolvere puzzle e superare ostacoli per scoprire la storia che circonda questa società all’apparenza abbandonata a se stessa e certamente malridotta».

Full Void racconta senza testi e vuole regalarvi una sorta di divisione interiore: l’ansia di voler andare avanti per scoprire di più e la sensazione che sarebbe meglio scappare al più presto.

Oltre a ispirarsi a Prince of Persia e Another World, puzzle platformer che hanno messo le radici per tanti epigoni, Full Void guarda anche a titoli più moderni come Limbo e Inside.

«Ogni schermata è stata curata nei minimi dettagli» ci racconta Miles Atkinson, pixel artist che, insieme a Leonardo Halwart, ha guidato la realizzazione grafica del gioco. «La composizione della scena, le luci e ogni più piccolo particolare sono stati oggetto di continua attenzione, per rifinirli al meglio».

L’uscita di Full Void è attesa per il 2023 su Steam per PC, Mac OS e Linux. In futuro, anticipa il team, è previsto lo sbarco anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch – oltre alla compatibilità con Steam Deck, con cui effettivamente il gioco andrebbe proprio a nozze.

Potete scaricare la demo su Steam (la pagina del gioco è disponibile qui) e, se volete approfondire, mercoledì 8 e venerdì 10 alle ore 19.00 italiane ci saranno anche degli eventi di live streaming dove gli sviluppatori giocheranno in vostra compagnia.