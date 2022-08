DualSense Edge annunciato ufficialmente, e sembra notevole

Sempre in occasione della Opening Night Live per la Gamescom 2022, è stato mostrato in anteprima anche il nuovo DualSense Edge.

Del resto, il pad Sony “liscio” (che trovate anche su Amazon) è diventato il simbolo della nuova generazione PlayStation, grazie anche al feedback aptico e al suo stile inconfondibile.

Ora, è stato mostrato in un trailer il nuovo pad Edge, il quale offre un design leggermente riveduto e corretto. Poco sotto, trovate il trailer.

DualSense Edge è di base il nuovo controller di alta fascia pensato per i videogiocatori. Sarà modulare e con anche la possibilità di avere dei profili personalizzati per la propria esperienza.

Se volete recuperare tutte le notizie e i trailer della ONL di Gamescom 2022 che si sta tenendo in questi minuti seguite il nostro live recap.

Se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.