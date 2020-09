Starfield, ancora un’immagine leak del gioco sci-fi Bethesda

L’acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft ha sicuramente smosso le acque per quanto riguarda Starfield, il misterioso titolo di fantascienza in sviluppo presso Bethesda Game Studios insieme a The Elder Scrolls VI.

Lo scorso 27 settembre un leak avrebbe mostrato le prime due – presunte – immagini del titolo, a cui ora se ne aggiunge una terza pubblicata via Twitter dall’insider Idle Sloth.

La nuova immagine leak di Starfield.

Lo screen mostra quello che sembrerebbe essere una sorta di astronauta al fianco di una base di qualche genere su un pianeta (o una luna) non meglio identificato. Il livello di dettaglio mostrato dall’immagine mette in luce un titolo ancora molto acerbo.

Questa terza foto leak mostra la stessa interfaccia utente con tanto di barre della salute e della resistenza in fondo a destra, oltre alle icone le armi equipaggiate e, sulla sinistra, una barra dedicata appositamente all’ossigeno rimasto nella tuta da astronauta del protagonista.

Ovviamente, né Bethesda né Microsoft hanno confermato la veridicità dello scatto (incluso quello delle due foto pubblicate domenica scorsa), ragion per cui vi invitiamo a prendere il tutto con la dovuta cautela.

Starfield è infatti stato mostrato sotto forma di semplice teaser in occasione dell’E3 2018: le uniche cose che sappiamo è che si tratterà quasi certamente di un’epopea fantascientifica, ambientata nei primi anni dell’esplorazione spaziale (evitando quindi galassie lontane lontane e trame troppo fantascientifiche).

Avete già letto in ogni caso che Sony avrebbe trattato l’acquisizione dell’esclusività temporale sul gioco dopo quelle di Deathloop e GhostWire Tokyo?

Ma non solo: da ciò che sappiamo al momento Starfield vedrà la luce nella next-gen, grazie anche e soprattutto a una totale riscrittura del motore grafico messo in piedi da Bethesda e un’uscita prevista con molta probabilità solo ed esclusivamente su Xbox Series X|S e PC in data da destinarsi.