Un nuovo titolo si prepara a sfidare i protagonisti del momento ncon un'ambizione non da poco: fondere la meccanica degli extraction shooter con l'estetica spaziale resa celebre da Starfield.

Si chiama Star Wrath, è sviluppato da Targem Games e punta a ritagliarsi uno spazio in un genere che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita straordinaria, trascinato prima dal fenomeno Escape From Tarkov e poi da ARC Raiders, che ha saputo allargare sensibilmente il pubblico di riferimento.

Il concetto alla base di Star Wrath è tanto semplice quanto stuzzicante: i giocatori costruiscono e personalizzano la propria nave spaziale modulare, poi si lanciano in spedizioni ad alto rischio che mescolano combattimenti contro intelligenze artificiali e scontri diretti con altri giocatori.

L'obiettivo, come in ogni extraction shooter che si rispetti, è sopravvivere e tornare alla base con il bottino raccolto. Ogni missione è descritta dagli sviluppatori come "un vero e proprio azzardo".

Ciò che distingue il gioco dalla concorrenza, almeno sulla carta, è il sistema fisico che governa i combattimenti nello spazio e un modello di distruzione avanzato che colpisce ogni singolo componente della nave, dallo scafo esterno ai moduli interni, influenzando in tempo reale le prestazioni e le probabilità di sopravvivenza del veicolo.

Le battaglie si svolgono all'interno di nebulose dinamiche, ambienti che non fanno solo da sfondo ma diventano elementi tattici da sfruttare per tendere imboscate o sfuggire ai nemici.

Il lancio ufficiale su PC tramite Steam è previsto per il 2026, ma chi vuole farsi un'idea anticipata del gioco ha già una strada percorribile.

Sul sito ufficiale di Star Wrath è possibile candidarsi per partecipare alle sessioni di beta chiusa attualmente in corso, senza alcun costo. L'accettazione non è garantita, ma le probabilità di essere selezionati sembrano tutt'altro che remote.

Per chi invece non vuole rischiare di restare fuori, esiste un'alternativa a pagamento. Targem Games ha messo in vendita diversi pacchetti di accesso anticipato che assicurano un posto nella beta e includono contenuti esclusivi come progetti di navi, armi e altri elementi di personalizzazione.