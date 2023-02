Hollow Knight Silksong è ancora vivo: «uscirà e sarà un gioco glorioso»

Il lancio di Hollow Knight Silksong è ancora oggi avvolto nel mistero: Team Cherry ha infatti scelto di non svelare alcuna data ufficiale durante tutta la fase di sviluppo, almeno fino a quando non sarebbe stato sicuro della sua effettiva uscita.

Il sequel di Hollow Knight sarà disponibile gratis fin dal day one su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon), ma il continuo silenzio degli sviluppatori non ha potuto fare altro che far comprensibilmente preoccupare una fascia di appassionati, in continua attesa di novità.

L’ultimo vero aggiornamento ufficiale risale infatti allo scorso anno, proprio quando gli sviluppatori confermarono l’uscita su Xbox Game Pass con un nuovo trailer, ma nelle ultime ore c’è stata un’importante e interessante anticipazione.

PC Gamer segnala infatti un update arrivato sul server Discord ufficiale da uno dei playtester di Silksong, che ha provato a rincuorare gli animi della community promettendo che sarà una produzione davvero sorprendente.

Il playtester Graig ha infatti simpatizzato con la community, sottolineando di comprendere come si sentano i fan, ma promettendo anche che il team sta facendo del suo meglio e che varrà certamente la pena di aspettare:

«Vorrei davvero che questo gioco venisse rilasciato il prima possibile e noi tester stiamo lavorando duramente per consentirne l’uscita, così come Team Cherry naturalmente. Uscirà e sarà un gioco glorioso per cui valga la pena di aspettare. Vi voglio bene a tutti».

L’aggiornamento è arrivato in risposta a diversi meme della community sul server, che ormai davano il gioco per “morto” a causa della mancanza di update ufficiali dal team.

Un’ipotesi dunque non solo smentita dal playtester, ma che ha anche riacceso l’entusiasmo per una delle produzioni videoludiche più attese per i prossimi mesi.

Come menzionavamo in apertura, al momento Hollow Knight Silksong non ha ancora una data d’uscita ufficiale, né una finestra di lancio indicativa, ma Xbox potrebbe aver anticipato l’uscita in arrivo proprio per quest’anno.

Il titolo sarà disponibile su Game Pass e su Nintendo Switch, anche se recentemente Sony ha confermato l’uscita anche sulle sue console PlayStation. Purtroppo, anche in questo caso, l’annuncio era però arrivato senza alcuna data disponibile.