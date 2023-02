Star Wars Jedi Survivor, su alcune console non uscirà: ecco perché

Electronic Arts è quasi pronta al rilascio di Star Wars Jedi Survivor, gioco che promette di migliorare tutte le qualità del predecessore.

Il seguito di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) è stato annunciato ormai diverse settimane fa, ma ora ha iniziato ad avvicinarsi alla data di uscita.

Vero anche che il gioco è stato da poco rinviato, ossia a più di un mese dopo rispetto alla precedente data di rilascio, nonostante ciò non abbia di certo scoraggiato i fan.

Ora, come riportato anche da Mp1st, EA ha deciso di fare luce sul perché Jedi Survivor non vedrà la luce su due piattaforme specifiche, ossia PS4 e Xbox One.

Mentre Star Wars Jedi Fallen Order è uscito su PS4 e Xbox One, a quanto pare per il sequel non sarà così, ossia Star Wars Jedi Survivor.

Nell’edizione di marzo 2023 della rivista PLAY, il director del gioco, Stig Asmussen, ha spiegato perché Jedi Survivor non apparirà su console di vecchia generazione.

«[Le piattaforme new-gen] ci permettono di creare mappe molto più grandi, con maggiori dettagli, maggiore densità, maggiore varietà di nemici e NPC, e fedeltà complessiva», ha spiegato Asmussen.

E ancora: «non volevamo rovinare ciò che avevamo fatto nel primo gioco, volevamo infatti evolvere e migliorare l’esperienza».

«Questa nuova generazione ci ha permesso di fare esattamente questo e credo che si traduca in una vera esperienza new-gen nell’universo di Star Wars», ha concluso il director.

A quanto pare, quindi, costringere il gioco a funzionare sia su piattaforme last-gen che su piattaforme next-gen avrebbe probabilmente danneggiato il gameplay generale.

Restando in tema, il prossimo episodio promette tra le varie cose una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo ci si stia impegnando a tempo pieno.

Ma non solo: di recente Electronic Arts ha rivelato anche i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Jedi Survivor tramite la pagina Steam.