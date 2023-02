Star Wars Jedi Survivor si fa perdonare il rinvio con 9 minuti di gameplay

Non potevamo iniziare il 2023 senza un rinvio di un titolo importante e stavolta è toccato a Star Wars Jedi Survivor. In compenso, EA si fa perdonare con del nuovo gameplay.

Il seguito di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) è stato annunciato tempo fa, e dopo il recente reveal è stato appunto rinviato.

Non un rinvio eccezionale, va detto, ma comunque fastidioso per chi voleva mettere le mani sulla nuova avventura nella galassia lontana lontana.

E dopo la prima volta in cui l’abbiamo potuto vedere in azione, Star Wars Jedi Survivor torna con un nuovo gameplay molto intenso.

Il nuovo gameplay di Star Wars Jedi: Survivor è stato pubblicato in anteprima dai colleghi di IGN US.

Un segmento di 9 minuti che mostra il combattimento su Koboh, su cui il protagonista Cal Kestis si è schiantato. Con la sua nave danneggiata, deve cercare aiuto.

Per gli amanti del combattimento c’è tanta bella roba da vedere in questi 9 minuti di gameplay, visto che Cal sembra essere costantemente colpito da un’imboscata che deve risolvere per farsi strada fino all’area successiva.

Abbiamo anche la possibilità di vedere per la prima volta la doppia spada laser in azione, una delle novità di questo sequel che, indubbiamente, farà venire un brividino di piacere ai fan più sfegatati di Star Wars.

Interessante anche il fatto che si possa passare dalla doppia spada ad una impugnatura doppia, che ricorda lo stile di combattimento di Darth Maul.

Non è chiaro su quale piattaforma stia girando il gioco in questa demo. Considerati i tasti che compaiono nell’interfaccia, è plausibile che il titolo giri su Xbox Series X|S, o più probabilmente su PC.

Ma non solo gameplay: il nuovo episodio della saga promette anche una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo voglia fare il proverbiale salto di qualità.

Nel mentre, aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, dato che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.