Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovi contenuti in arrivo?

Secondo un rumor, nuovi contenuti potrebbero essere in sviluppo per l’apprezzato Star Wars Jedi: Fallen Order.

Fallen Order è un action adventure di Respawn Entertainment che strizza l’occhio ai soulslike, lanciato all’incirca un anno fa.

Recentemente ha ricevuto una nuova ondata di contenuti aggiuntivi ma, a quanto pare, la sua corsa potrebbe non essere ancora finita.

Questa tornata ha introdotto due modalità sfida e la Nuova Partita +, che hanno aggiunto altre ore di divertimento per gli appassionati.

Indeed, ones I intend to replay at least once more. Plus more content coming down the pipe for DOOM and Jedi Fallen Order.

— Shinobi602 (@shinobi602) October 1, 2020