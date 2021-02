Star Wars di Ubisoft, lo sviluppo è iniziato: quando uscirà?

Lo scorso gennaio, Lucasfilm Games e Ubisoft hanno annunciato una collaborazione che porterà alla creazione di un nuovo titolo basato sul leggendario franchise di Star Wars.

Lo sviluppo del gioco sarà capeggiato team di sviluppo della serie The Division, cosa questa che rassicura circa la qualità del progetto (o, perlomeno, così ci auguriamo).

Ubisoft Massive ha ora confermato che lo sviluppo del gioco ha ufficialmente preso il via, nonostante il tutto si trovi ovviamente in una “fase iniziale” di produzione, secondo il boss della casa transalpina Yves Guillemot.

Guillemot ha anche aggiunto che «vediamo molte persone che vogliono partecipare a questa avventura, ed è davvero una cosa buona». In altre parole, le assunzioni per il gioco stanno andando a gonfie vele, sebbene ci vorrà molto tempo prima di vedere effettivamente dei progressi in fase di realizzazione.

«Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione [con Lucasfilm Games], che testimonia la leadership e l’esperienza di Ubisoft, in particolare nella creazione di opere straordinarie», ha affermato Yves. «È un’altra dimostrazione della nostra capacità di costruire partnership con i più grandi nomi nel settore dell’intrattenimento e della tecnologia».

A meno che i contratti non siano cambiati in corsa, ricordiamo che EA detiene i diritti esclusivi sul franchise di Star Wars fino al 2023, il che significa che non vedremo il gioco di Ubisoft prima di un paio di anni (cnella migliore delle ipotesi). Ubisoft Massive ha comunque il suo bel da fare, visto il supporto continuativo a The Division 2, oltre al loro prossimo titolo dedicato ad Avatar.

Stando alle ipotesi, il gioco potrebbe ispirarsi alla serie TV Disney+ The Mandalorian, lasciandoci vestire i panni di uno o più cacciatori di taglie (similmente agli agenti di The Division).

Lucasfilm Games e Star Wars continueranno a lavorare con EA , magari dando alla luce l’atteso sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order.