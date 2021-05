Star Wars Day: LEGO regala un set esclusivo di Tatooine con 85€ di acquisti

Se siete dei veri appassionati del franchise di Guerre Stellari, sicuramente vi sarete segnati sul calendario la data del 4 maggio, giorno tradizionalmente dedicato a Star Wars. Per l’occasione, lo store LEGO ufficiale ha lanciato ha lanciato un’interessante promozione che vi consente, sino al prossimo mercoledì, di ricevere gratis il set “Fattoria di Tatooine” con gli acquisti LEGO Star Wars superiori a 85€.

Ma non è tutto! Infatti, durante lo stesso periodo di tempo i membri VIP guadagneranno il doppio dei punti. Ricordiamo che possedere un account VIP porta numerosi vantaggi come accedere a sconti ed eventi esclusivi, accesso anticipato per i set più ricercati, omaggi riservati ai soci e promozioni mensili ed il tutto è completamente gratuito.

Tra i vari prodotti imperdibili dedicati al mondo di Star Wars, non potete assolutamente perdervi il casco di Darth Vader, straordinario modello composto da 834 pezzi adatto ad un pubblico di adulti che può fare una bella figura esposto sia in casa che in ufficio. Il modello misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, quindi non è necessario avere a disposizione tanto spazio per esporlo con gioia all’interno di una stanza.

Il casco di Darth Vader, dall’incredibile impatto visivo, è dotato di un supporto con targhetta ed è il regalo perfetto da fare (o farsi) a qualsiasi amante della serie di Guerre Stellari. Si tratta di un progetto di costruzione impegnativo e gratificante, in grado di regalare una pausa avvincente e antistress dal mondo reale, magari aiutati anche da altre persone.

I mattoncini LEGO soddisfano i più elevati standard industriali per assicurare sempre la massima facilità di montaggio e smontaggio. I vari elementi sono rigorosamente testati per garantire che questo modello da esposizione soddisfi i più elevati standard di sicurezza

Di seguito trovate una nostra selezione dei set LEGO Star Wars più interessanti, ma vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione