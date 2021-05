Star Wars Day: celebratelo con questi oggetti da collezione, T-Shirt e molto altro

Manca solo un giorno al 4 maggio, data in cui si celebra lo Star Wars Day. Per l’occasione, i fan di tutto il mondo del celeberrimo franchise possono mettere le mani su tantissimi gadget, oggetti da collezione, T-Shirt ed altro ancora per festeggiare questa ricorrenza degnamente.

Partiamo proprio dallo splendido elmo elettronico The Mandalorian Star Wars: The Black Series di Hasbro, che potete portarvi a casa a 134,99€. In particolare, grazie a questo articolo da collezione, gli appassionati della serie potranno sentirsi veramente come il cacciatore di taglie dell’omonima serie disponibile su Disney+, dato che l’elmo è indossabile e costituisce una vera e propria replica dell’originale. Inoltre, l’elmo elettronico The Mandalorian Star Wars: The Black Series di Hasbro è dotato di una luce tattica rimovibile, così come di due luci interne rosse che possono essere attivate mentre il casco è capovolto.

Continuando sul filone degli articoli indossabili, su Amazon trovate un vasto assortimento di T-Shirt, felpe e canotte in cotone per uomo, donna o bambino dedicate all’universo di Guerre Stellari a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire. Bellissima anche la Darksaber Hasbro Star Wars, che presenta suoni elettronici ispirati alla serie animata Star Wars L’attacco dei Cloni ed è adatta per bambini dai cinque anni in su.

Se possedete un Apple Watch, sicuramente potreste essere interessati al cinturino in silicone Code Of Honor Edition ispirato a Star Wars: The Mandalorian, adatto a tutti i formati dello smartwatch. Realizzato con la licenza ufficiale, l’accessorio è stato realizzato in silicone resistente al sudore e ai raggi UV ed è liscio al tatto.

Di seguito trovate una nostra selezione dei prodotti dedicati a Star Wars più interessanti

