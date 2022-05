SSD e Hard Disk SanDisk e Western Digital con sconti fino al 52% per la Gaming Week Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche sconti molto interessanti relativi agli SSD e Hard Disk a marchio SanDisk e Western Digital, che vi permettono di acquistarli a prezzi eccezionali.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare l’unità esterna WD BLACK P10 Game Drive 5 TB, che potete portarvi a casa a soli 152,99€, rispetto ai 179,99€ di listino, con uno sconto del 21%.

Il dispositivo vi offre 5 TB di spazio aggiuntivo per memorizzare fino a 125 giochi in più. Inoltre, è possibile caricare rapidamente i giochi riducendo l’attesa del 50% grazie alla velocità di lettura fino a 500MB/s e, grazie alla sua portabilità, potrete accedere ai vostri titoli ovunque vogliate senza alcuna preoccupazione.

Per i possessori di Nintendo Switch, invece, potrebbe essere interessante la SanDisk Ultra microSDXC da 1 TB, proposta a soli 149,99€, rispetto ai 254,99€ di listino, con uno sconto del 41%. Il prodotto offre 1 TB di spazio aggiuntivo e viene commercializzato in abbinamento ad un utile adattatore in formato standard SD. Le velocità raggiunte da questa unità di memorizzazione sono di 120 MB/s in lettura, per uno spostamento veloce di immagini e file.

Coloro che hanno bisogno di davvero tanto spazio in casa, potrebbero trovare interessante il Western Digital WD My Cloud Pro EX4100, proposto a soli 1.159,99€, rispetto ai 1.383,99€ di listino, per un risparmio reale di ben 227€. Si tratta di un NAS domestico equipaggiato con il processore Marvell Armada 388 Dual Core da 1,6 GHz, accompagnato da 2 GB di memoria DDR3, e che consente di avere a disposizione 32 TB di spazio di archiviazione.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.