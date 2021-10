Squid Game: costumi e gadget per i fan della serie sul gioco mortale

È diventato rapidamente la serie Netflix più popolare di sempre. Ha dei simbolismi che richiamano volutamente PlayStation, racconta di giochi mortali e va di pari passo con il crescente entusiasmo che circonda i creativi della Corea del Sud, che si parli di musica o altre forme espressive. Stiamo ovviamente parlando di Squid Game, il fenomeno disponibile su Netflix che sta facendo conquiste anche tra i videogiocatori.

Abbiamo raccontato ai nostri lettori di come Netflix stia valutando la possibilità di trasformarlo a tutti gli effetti in un videogioco e, in attesa di scoprire se e come questa idea diventerà realtà, abbiamo pensato di mettere insieme una selezione dei migliori gadget per i fan di Squid Game, che ben si sposano all’arrivo imminente di Halloween.

Se volete sorprendere i vostri amici presentandovi con un outfit degno proprio di Squid Game, siete nel posto giusto.

I migliori gadget per i fan di Squid Game

Tuta del giocatore n. 456

Per i fan di Seong Gi-hun

Se volete sentirvi anche voi un po’ Seong Gi-hun, armatevi di coraggio e portate a casa la tuta n. 456, che potete acquistare in diverse taglie. Fedelissima all’originale della serie Netflix, è dotata di una comoda zip.

» Clicca qui per acquistare la tuta n. 456

Tuta del giocatore n. 001

Per chi vuole sentirsi Oh Il-nam

Anche Oh Il-nam è tra i “fortunati” giocatori che prendono parte agli Squid Game e potete acquistare la sua tuta n.001, riprodotta alla perfezione rispetto a quella della serie Netflix, sia nei colori che nelle finiture.

» Clicca qui per acquistare la tuta n. 001

Tuta del giocatore n. 067

La tuta di Kang Sae-byeok

I discorsi appena fatti valgono ovviamente anche per chi non vede l’ora di sentirsi un emulo di Kang Sae-byeok (sicuri?) portando a casa la tuta n. 067 di Squid Game. Prodotta da Oliphee, la tuta in questione è disponibile sia in taglie da uomo che taglie da donna.

» Clicca qui per acquistare la tuta n. 067

Maschera delle guardie

Semplicemente iconica

Le maschere delle guardie (e qui diventa impossibile non notare il riferimento al mondo PlayStation) sono tra gli elementi più iconici dell’immaginario di Squid Game. Ora potete averne una anche voi, scegliendo tra Quadrato, Triangolo e Cerchio. Inutile dire che stanno andando letteralmente a ruba.

» Clicca qui per acquistare la maschera delle guardie

Tuta delle guardie

Per completare il costume!

Visto che ci siamo scomodati ad andare a caccia della maschera, tanto vale completare il set con la tuta delle guardie di Squid Game! Questo pezzo di abbigliamento è estremamente fedele alla controparte vista nella serie Netflix e vi permette di completare un divertente costume da vero fan.

» Clicca qui per acquistare la tuta delle guardie

Maschera di Front Man

L’antagonista numero uno

Come se Squid Game non avesse già toni inquietanti di suo, che ne dite della maschera più enigmatica che mai di Front Man? Realizzata in tutto e per tutto nei minimi dettagli visti nella serie Netflix, è irrinunciabile soprattutto per chi vuole divertirsi ad Halloween – e, cosa da non sottovalutare, è realizzata con materiali sicuri e non tossici.

» Clicca qui per acquistare la maschera di Front Man

Maschera dei VIP

Il tratto distintivo

Mentre i fan di Squid Game si chiedono quale enigma si celi dietro i portatori di questa maschera, potete aggiungerla alla vostra collezione a tema grazie alle fedeli riproduzioni che è già possibile acquistare, sia in forma di leone che in forma di leopardo.

» Clicca qui per acquistare la maschera da VIP del leone

I biglietti da visita di Squid Game

Per garantirsi un primo impatto indimenticabile

Il primo impatto conta, quindi volete immaginare come sarebbe il vostro primo impatto con un conoscente o un cliente se gli deste un biglietto da visita a tema Squid Game? Sappiate che ora potete farlo davvero, con i simboli di Cerchio, Triangolo e Quadrato bene in vista.

» Clicca qui per acquistare il biglietto da visita di Squid Game

Bambola di “un, due, tre, stella!”

Ormai sinonimo di Squid Game!

Oltre ai simboli di Cerchio, Quadrato e Triangolo delle guardie, anche la non proprio rassicurante bambola di “un, due, tre, stella!” è diventata un simbolo universalmente noto di Squid Game. Il bello (più o meno, ecco) è che ora potete portarvela a casa, e che si muove proprio come l’originale. Perfetta per la propria collezione o per un regalo davvero d’impatto.

» Clicca qui per acquistare la bambola di “un, due, tre, stella!”