Square Enix è il primo editore ad alzare i prezzi dei giochi PC a 80 euro

Durante la nottata dei The Game Awards, è stato confermato ufficialmente che Final Fantasy VII Remake Intergrade di Square Enix non sarà più un’esclusiva PlayStation, ma arriverà anche su PC.

I giocatori dotati di personal computer potranno presto godersi Final Fantasy VII Remake Intergrade, previsto su Epic Games Store davvero a breve

La prima parte dell’avventura di Cloud e compagni, uscita lo scorso anno su PS4 e quest’anno su PS5, arriverà infatti il 16 dicembre 2021.

Sebbene i requisiti per far girare il gioco (e il peso) siano notevoli, in queste ore è emerso un problema che sta facendo discutere un bel po’ i giocatori PC.

Quando i publisher hanno iniziato a spingere per prezzi più alti per quanto riguarda i giochi su console current-gen, era chiaro che questo aumento sarebbe arrivato un giorno anche su PC.

E, a quanto pare, Square Enix è il primo publisher ad aver alzato i prezzi dei suoi giochi per PC fino a ben 80 euro, come riportato da DSO Gaming.

Come possiamo vedere, sia Final Fantasy VII Remake Intergrade che Forspoken avranno un prezzo di 79,99 euro esatti (per la Digital Deluxe Edition di Forspoken dovrete addirittura sborsare 105 euro).

Sicuramente, resta da vedere se il pubblico pagante gradirà questa vera e propria “impennata” sui prezzi di listino nei vari store.

Alla fine dello scorso anno l’idea di un aumento dei prezzi aveva in ogni caso sfiorato anche Sony, mentre Microsoft ha confermato che se ne sarebbe riparlato più avanti.

L’arrivo su PC conferma in ogni caso la volontà di Square di puntare fortemente sull’universo legato al settimo capitolo del franchise, vista l’uscita mobile di The First Soldier (potete trovare la nostra recensione qui).