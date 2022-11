Splinter Cell Remake potrebbe essere lo stealth game «perfetto»

Durante la celebrazione dei 20 anni dall’uscita del primo capitolo, Ubisoft ha deciso di mostrare alcune concept art del prossimo Splinter Cell Remake.

Dopo Splinter Cell Blacklist (ancora acquistabile su Amazon) la serie action stealth è sparita dai radar, sebbene a quanto pare il remake potrebbe farla tornare sulla cresta dell’onda.

Mentre giusto qualche giorno fa ci chiedevamo che fine avesse fatto il progetto, Ubisoft è tornata brevemente a parlare del progetto.

Come riportato da Games Radar, infatti, sembra proprio che sarà possibile finire il remake senza uccidere nessuno, in puro stile stealth perfect.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 20imo anniversario del franchise, gli sviluppatori di Splinter Cell passati e presenti si sono incontrati nella sede di Ubisoft Toronto per discutere delle origini, del futuro e dell’eredità della serie, compresi alcuni del team attualmente al lavoro sul nuovo remake annunciato lo scorso anno.

L’evento per l’anniversario include un’intervista con il direttore creativo Chris Auty, il direttore tecnico Christian Carriere, il senior game designer Andy Schmoll e l’associate level design director Zavian Porter, i quali si sono seduti per parlare dell’illuminazione, della grafica, del protagonista e di tutto ciò che ha reso così rivoluzionari i primi Splinter Cell.

È interessante notare che per l’occasione è stato anche rivelato che sarà possibile portare a termine il nuovo capitolo senza una singola uccisione, grazie a nuove meccaniche definite “ridimensionate”.

«Vogliamo ridimensionare un po’ questo aspetto nel remake, e vogliamo dare al giocatore qualche opportunità in più per ridimensionare alcune di queste situazioni», ha spiegato il senior game designer Andy Schmoll. Non ci resta che aspettare di vedere il gioco in azione per saperne di più.

Tra l’altro, sempre per celebrare il recente anniversario, il primo Splinter Cell è gratis per PC tramite Ubisoft Store. Una promozione valida fino al 30 novembre per celebrare il compleanno di Sam.