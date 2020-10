Spider-Man Remastered per PS5 gira in 4K nativi anche a 60fps

Una nuova analisi tecnica ci mostra particolari finora non emersi su Spider-Man Remastered, piccolo grande oggetto misterioso nella libreria di PS5.

Il gioco è stato al centro della scena per il cambio di volto impresso a Peter Parker, una notizia abbastanza inaspettata che ha colto di sorpresa l’utenza fino alle conseguenze più estreme – e stupide.

Oltre a questo, però, ci sono anche delle buone notizie e scendendo nel dettaglio queste arrivano da una prima analisi del canale YouTube NX Gamer.

Quest’analisi conferma che Spider-Man Remastered girerà in effetti alla risoluzione nativa 4K, ma al contempo precisa che la medesima risoluzione sarà mantenuta sia per la modalità che punterà la grafica e ad un frame rate di 30fps, sia per la modalità Performance che girerà a 60fps.

Si tratta di un achievement di non poco conto, se consideriamo che gran parte dei titoli in circolazione abbassa la risoluzione per aumentare il frame rate, nonostante si tratti della rimasterizzazione di un gioco di appena due anni fa.

La sola differenza percepita per ora tra le due modalità è l’inclusione del ray tracing nella modalità che andrà a 4K e 30fps; 60fps e ray tracing probabilmente non possono coesistere in questa fase del ciclo vitale di PS5, non con questo livello di dettaglio.

Quanto al ray tracing in sé, viene notato che gli oggetti che ne godono mostrano modelli con livello di dettaglio inferiore nei riflessi, e che ci sono segni di occlusione ambientale che gode dei benefici della tecnologia, oltre ad un orizzonte visivo più ampio e un maggior numero di pedoni per le strade.

Spider-Man Remastered sarà disponibile dal 12 novembre ma verrà venduto esclusivamente in abbinata a Spider-Man Miles Morales, e nello specifico sarà incluso nella Ultimate Launch Edition di quest’ultimo.