Spider-Man: Miles Morales, i preorder al via su PS Store (con tante sorprese)

Dopo una discreta attesa da parte dell’utenza, Sony Interactive ha confermato che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è da ora disponibile in preorder sul PS Store ufficiale, con alcuni bonus speciali come costumi aggiuntivi e altro ancora.

I preordini sono al momento relativi solo ed esclusivamente alla versione PS4 del gioco, sebbene quelli dell’edizione PS5 sarebbero ormai imminenti.

Poco sotto, trovate la lista dei contenuti extra previsti come bonus per chi preordinerà il titolo via PS Store:

Costume C.R.O.N.O. (Circuiti a Reazione Organica Non Ostacolante): disegnato da Javier Garrón, autore del fumetto originale, inclusivo della modifica Irraggiungibile;

Costume Secondo Spidey (non ancora mostrato ufficialmente);

Gadget centro di gravità: questi permetterà di attirare i nemici in un unico punto per poi atterrarli e disarmarli;

Punti abilità extra: grazie a questi sarà possibile sbloccare più velocemente poteri e abilità in dotazione a Miles Morales.

La storia di Marvel’s Spider-Man Miles Morales avrà luogo circa un anno dopo l’epilogo del primo Marvel’s Spider-Man. Natale è alle porte, ma una guerra civile tra una mega corporazione e un gruppo di criminali senza scrupoli porta distruzione e scompiglio nel quartiere di Harlem, casa di Miles Morales, alias Spider-Man.

Avete già letto in ogni caso che i salvataggi del gioco potranno essere trasferiti da PS4 a PS5, per chiunque deciderà di prendere in un secondo momento la versione next-gen del gioco?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales girerà sulla prossima console Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi ed arriverà il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre in Europa, come titolo di lancio PS5.