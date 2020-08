Spider-Man e Avengers nello stesso universo? Parla Marvel

La tentazione di creare un universo unico anche nel gaming, com’è stato al cinema, è grande per Marvel, specie alla luce di un franchise come quello di Spider-Man che – sotto Sony – sta avendo un successo sensazionale e quello di Avengers che, con Square Enix, promette di restare sulla cresta dell’onda per anni.

Parlandone ai microfoni di Entertainment Weekly, Bill Roseman, head of creative di Marvel Games, ha però escluso la possibilità che questi mondi possano interlacciarsi ad un certo punto della loro storia.

«Ciascun gioco è nell’universo Marvel, ma sono nelle loro rispettive realtà, se vogliamo», ha spiegato Roseman.

«Attualmente, il nostro piano è mantenere ciascun gioco ambientato nel suo universo Marvel», ha aggiunto.

L’idea di avere un background unico per tutti i titoli della Casa delle Idee è di certo affascinante ma mettere in relazione ogni etichetta che ha preso in carico la singola licenza di questo o quell’eroe non è cosa facile.

Un barlume di potenziale crossover si è vissuto al momento dell’annuncio dell’esclusività di Spider-Man su Marvel’s Avengers per PS4 e PS5, ma anche in quel caso la versione dell’Uomo Ragno progettata da Crystal Dynamics sarà diversa da quella di Insomniac Games.

Inoltre, Insomniac Games sta creando un suo universo Marvel, per chiamarlo così, dove Miles Morales prenderà brevemente le redini nell’avventura a lui dedicata al lancio di PlayStation 5.

Altri giochi realizzati da Sony, come Marvel’s Iron Man VR, potrebbero abbracciare questa dimensione e difficile Marvel avrebbe da ridire, ma per ora non sembrano esserci piani al riguardo.