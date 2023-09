Yu-Gi-Oh! Duel Links, arrivano i Rush Duel: è quello che serve?

Per il venticinquesimo anniversario di Yu-Gi-Oh!, Konami ha deciso di fare le cose in grande. Anche in ambito videoludico, abbiamo visto il lancio di numerosi titoli, come il gigantesco Yu-Gi-Oh! Master Duel, in grado di replicare perfettamente il classico gioco di carte, o il più sperimentale Yu-Gi-Oh! Cross Duel, che ha però da poco chiuso i battenti.

Konami non si è dimenticata neanche di quello che è probabilmente l’adattamento di maggior successo della sua serie sul mercato videoludico. Stiamo parlando, ovviamente, di Yu-Gi-Oh! Duel Links, titolo free-to-play per mobile arrivato dalle nostre parti nell’ormai lontano 2017.

Come ogni anno, settembre segna l’arrivo di un corposo aggiornamento annuale, che introduce nuove carte e nuovi mondi all’interno del gioco. Quest’anno, però, l’aggiornamento sarà più importante del solito, perché introdurrà un vero e proprio nuovo modo di duellare, i Rush Duel, che andranno ad affiancare i già presenti Speed Duel.

Konami ci ha invitati ad un evento a porte chiuse per presentarci queste novità, e noi siamo qui per raccontarvele.

Duel Links, sette anni dopo

Partiamo con il gioco di base, Duel Links, che quest’anno festeggia sette anni dal lancio originale. Si tratta di una vita lunghissima, soprattutto se consideriamo che anche titoli più recenti dedicati alla serie (come il già citato Cross Duel) hanno chiuso i battenti nel frattempo.

La ragione del successo continuato di Duel Links sta probabilmente in due fattori principali: il formato Speed Duel ed il supporto di Konami. Lo Speed Duel è una versione semplificata e rivista del classico duello di Yu-Gi-Oh!, con turni più snelli, meno carte nel mazzo e nella mano, nonché meno zone magia/trappola e mostro sul campo.

Questo formato si è dimostrato particolarmente adatto a partite su mobile, perché i duelli raramente superano i dieci minuti di durata, e risultano molto più frenetici rispetto al formato originale.

Nel corso degli anni, Konami ha aggiunto nuovi mondi, personaggi, carte ed eventi al gioco. Ogni aggiornamento annuale ha infatti portato con sé l'arrivo di una nuova serie anime, con tutte le novità introdotte da essa per il gioco di carte.

I Rush Duel possono quasi essere definiti come un gioco interamente separato dal classico TCG.

Questo ha permesso al gioco di seguire lentamente l’evoluzione del gioco di carte tradizionale, aggiungendo nel tempo i mostri synchro, XYZ, Pendulum e così via. L’aggiornamento di quest’anno vede, attualmente la penultima serie animata del franchise in ordine di tempo.

Per i giocatori, questo significherà avere nuovi personaggi da sbloccare, eventi da giocare e carte da scoprire, ed è stato proprio questo uno dei segreti della longevità del gioco.

Se ipoteticamente doveste affacciarvi al gioco soltanto adesso, avreste davanti a voi un tale quantitativo di contenuti per il single-player che potrebbe bastarvi per un anno intero. E questo senza contare tutte le sfide giornaliere e settimanali, o ancora gli eventi tematici che vengono regolarmente attivati all’interno del gioco, che aggiungono ulteriore pepe all’avventura.

Oltre a questo, Konami ha frequentemente aggiornato la lista delle carte bandite e limitate, un elemento necessario per alterare profondamente il metagame di ogni TCG, dando quindi la possibilità di competere a nuovi mazzi e strategie.

Il successo di questa formula è comprovato anche dal grande quantitativo di giocatori attivi quotidianamente. Incontrare un avversario, sia in partite casuali che classificate, è una questione di pochi secondi, e scalare i ranghi della classifica è tanto semplice sulla carta quanto impegnativo nei fatti, ma anche incredibilmente soddisfacente.

Un nuovo modo di duellare: Rush Duel

La vera novità di quest'anno, però, è l'introduzione dei Rush Duel, nuova tipologia di duello vista per la prima volta proprio nella serie Sevens. A differenza degli Speed Duel, i Rush Duel possono essere definiti come un gioco quasi interamente separato dal classico TCG. Sebbene le regole di base rimangano più o meno le stesse, questa variante adotta delle carte completamente diverse, ed anche la struttura del gioco è profondamente modificata.

In Giappone, i Rush Duel si stanno dimostrando estremamente popolari, e l’arrivo della modalità su Duel Links è anche un modo per Konami di testare le acque in Occidente. Ma come funzionano i Rush Duel?

Le differenze sono molte, a cominciare dall’evocazione dei mostri. In Rush Duel si possono evocare mostri a piacimento, a patto di soddisfare le condizioni per la loro evocazione. Questo rende molto più semplice riempire il proprio campo di creature e anche, ovviamente, sfoltire la propria mano.

Proprio per questo, ad ogni turno la mano viene riempita fino ad avere 5 carte, anziché pescarne solamente una come nel TCG classico. Nel caso un giocatore abbia già 5 carte, potrà pescarne un’altra, e non sono previsti limiti al numero di carte in mano. Infine, i mazzi sono composti di 30-40 carte, ed ogni giocatore comincia la partita con 6000 LP.

Per una persona esterna al TCG questi cambiamenti potrebbero persino sembrare superficiali, ma chiunque abbia un minimo di familiarità con il gioco potrà capire quanto differente sarà questa versione dei duelli.

Gli scontri saranno inevitabilmente più veloci, ma oltre a questo ci sarà un maggiore controllo sul proprio mazzo, proprio in ragione della velocità con cui è possibile accedere ad altre carte.

I Rush Duel non andranno a sostituire i già presenti Speed Duel, ma andranno a proporsi come alternativa ad essi. Una volta scaricato l’aggiornamento, potrete accedere direttamente a questa modalità (fruibile dai personaggi di Sevens) senza doverla prima sbloccare, cosa che invece accadeva con gli aggiornamenti passati.

Questo rende l’aggiornamento di Duel Links una sorta di secondo lancio per il gioco. I veterani avranno una nuova modalità da sperimentare, ma tutti quelli che si erano allontanati dal titolo tempo fa o anche coloro che non lo hanno mai provato avranno adesso l’occasione di salire a bordo di questa avventura ed essere alla pari con tutti gli altri giocatori.

Un punto di inizio ideale per tutti, dunque, che agli occhi di Konami serve a mantenere il successo del suo titolo di punta per la serie ma anche a rinnovarlo, garantendogli una sorta di seconda vita, nonostante la prima fosse ancora in buonissima salute.

Ovviamente, tutte queste promesse lasciano ancora spazio a qualche interrogativo. Ad esempio, non sappiamo esattamente come verrà gestito il lato competitivo di Rush Duel: ci saranno classifiche separate? Come verrà gestito l’acquisto delle nuove carte? E soprattutto, Konami riuscirà a mantenere un equilibrio costante nel metagame di entrambe nel corso del tempo?

Potremo avere queste risposte solamente nei mesi a venire, ma per il momento possiamo senz’altro dire che si tratta di una buona occasione per rilanciare Duel Links agli occhi del grande pubblico, soprattutto verso tutti quei potenziali giocatori rimasti indietro. Riuscire infatti ad entrare nei meccanismi di un TCG con sette anni sulle spalle non era affatto semplice, mentre invece con il lancio di Rush Duel molte più persone potranno affacciarsi al gioco senza il timore di trovarsi a competere con chi ha anni di esperienza (e carte) in più rispetto a loro.

Insomma, Duel Links si appresta a vivere una nuova giovinezza, con un secondo lancio che forse non era necessario vista la sua popolarità ancora intatta presso la fanbase hardcore, ma che sicuramente gli permetterà di raggiungere nuovi utenti e potenziali duellanti.