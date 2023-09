Xbox Tokyo Game Show 2023 | Tutti gli annunci

Nella cornice del Tokyo Game Show 2023, si è chiuso poco fa l'Xbox Digital Showcase, appuntamento che Microsoft tiene in occasione della celebre fiera nipponica dedicata ai videogiochi – per porre l'attenzione sulla sua line-up e avvicinare anche i videogiocatori del Sol Levante al suo ecosistema.

Come vi abbiamo già raccontato nella nostra notizia, l'evento è stato soprattutto il palcoscenico per ribadire l'arrivo di diversi giochi dal day-one su Game Pass, anche per il prossimo anno. Non si è trattato, però, delle sole novità: vediamo insieme tutti gli annunci arrivati dall'evento e i giochi coinvolti.

Ori x Party Animals

Disponibile su Game Pass, il folle e divertente Party Animals (qui la recensione) aggiungerà al suo roster anche l'adorabile Ori.

Sì, anche noi siamo curiosi di capire come il protagonista della toccante saga si adatterà a risse sopra le righe che causano risate a crepapelle.

Ace Attorney: Phoenix Wright Trilogy

Gli amanti della saga di Ace Attorney potranno mettere le mani sulla Phoenix Wright Trilogy a partire dal 26 settembre tramite Xbox Game Pass.

Palworld

È stato presentato un nuovo trailer per Palworld, il videogioco multiplayer open world dedicato alla collezione di animaletti e al crafting, che ha molto di Pokémon.

È stato confermato che arriverà su Xbox nel corso del 2024.

Persona 5 Tactica

Un video ha mostrato qualche nuovo scorcio dal gameplay di Persona 5 Tactica, che dal lancio di novembre sarà disponibile su Xbox Game Pass.

Forza Motorsport

C'è stato spazio per un video di Forza Motorsport dedicato al circuito giapponese di Hakone.

Octopath Traveler II

Dopo aver esordito sulle altre piattaforme lo scorso anno, a inizio 2024 finalmente Octopath Traveler II arriverà anche su piattaforme Xbox.

Per scoprire perché è un interessantissimo JRPG a turni, vi raccomandiamo la nostra recensione.

Altheia: The Wrath of Aferi

Altheia, un videogioco dall'anima fantasy e di produzione italiana, arriverà presto su Xbox, anche se non viene ancora fornita una papabile finestra di lancio.

Nel gioco si vestono i panni di un Guardian e di un Monk che uniscono le forze per salvare la loro terra natia dalla Corruzione.

Mineko's Night Market

Un trailer ha ricordato che Mineko's Night Market arriverà a ottobre, dal day-one su Game Pass.

Persona 3 Reload

Nuovi scorci anche per Persona 3 Reload, che si prepara alla release su Game Pass a inizio 2024.

Fallout 76

Per Fallout 76: Atlantic City è tempo di un primo aggiornamento, che sarà reso disponibile dal 5 dicembre.

Wo Long: Fallen Dynasty

Il secondo DLC, Conqueror of Jiangdong, si mostra per i fan di Wo Long: Fallen Dynasty.

Arriverà il 27 settembre e sarà parte anche del Season Pass, che comprende tre diverse espansioni.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Confermato che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name arriverà su Xbox Game Pass il prossimo 9 novembre.

Like a Dragon: Ishin

Anche Like a Dragon: Ishin arriverà su Game Pass nel corso del 2023.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Un nuovo video per il titolo di 505, che ha fissato il suo appuntamento ad aprile 2024 già nel Direct dei giorni scorsi, e che arriverà su Game Pass.

The Elder Scrolls Online

Il popolare MMORPG di casa Bethesda apre anche al Giappone, con una versione interamente in giapponese che arriverà il 15 novembre.

PUBG

Introduzione a Erangel, l'aggiornamento di PUBG che arriverà il prossimo mese di ottobre.

My Lovely Empress

Si tratta di un simulatore di gestione di un impero, che esordirà su piattaforme Xbox nel 2024.

Exoprimal

C'è ancora vita per Exoprimal, che annuncia la sua stagione 2 a partire dal 18 ottobre. Il gioco, ricordiamo, è disponibile su Game Pass.

Hotel Barcelona

Dopo tanto silenzio, vediamo un po' di gameplay da Hotel Barcelona, il nuovo titolo in cui Suda51 e Swery uniscono le forze.

E con questo si è concluso l'appuntamento con Xbox.