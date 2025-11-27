Avatar di Enrico Pallazzo 9
1
L'ho amata, ne ho ancora una conservata ( e ci ho pure giocato da poco). Impossibile dimenticare le esclusive, la bellezza e performance dei titoli multipiattaforma, la possibilità di installare totalmente i giochi, poter caricare i nostri cd per usarli come soundtrack...

...poi ha peccato tanto, è stata abbandonata troppo presto nell'arco del suo ciclo vitale, rispetto alla PS3 che alla fine sfornava gioconi, ha introdotto in modo quasi definitivo quello che per molti è un must, per me una deriva, ovvero online, contenuti a pagamento, extra, ecc.

Ma troppi titoli ci ho giocato e mi hanno fatto innamorare (Oblivion, Mass Effect, GTA IV, Red Dead Redemption, Top Spin 4, Dragon Age, Skyrim, Prey, Forza Motorsport, Fallout 3, The Witcher 2...e tanti altri)

PS - ricordo ancora il mio RRoD, ero appena tornato dal prenotare PES 6, il primo PES della nuova generazione...ero euforico...torno a casa, accendo la console per giocare e...sigh...è stato brutto perchè c'è voluto un mese per riaverla, ma nel frattempo, la cara vecchia PS2 aveva ancora qualche freccia nel proprio arco
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SSD Runner #570 0
0
preferivo ps3(uncharted trilogia , god of war 3, mgs4, killzone 2) ma grande anche xbox360. In fondo il 90% dei titoli è uguale.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.