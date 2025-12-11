La serata dei The Game Awards è realtà anche nel 2025 e si prepara a chiudere un altro anno complesso per l’industria videoludica, segnato da qualche fiammata creativa e dall’inevitabile continuità che ci portiamo dietro da anni. L'evento di Geoff Keighley resta infatti uno dei pochi momenti capaci di catalizzare davvero l’attenzione della community, tra celebrazioni, polemiche e inevitabili aspettative per ciò che verrà.

Come da tradizione, la notte dei premi non serve solo a incoronare i vincitori delle diverse categorie, già parecchio caldi viste le categorie, ma rappresenta anche l’occasione più attesa per scoprire nuove produzioni, aggiornamenti inattesi, ritorni insperati e sorprese che tengono viva la discussione fino a tarda notte.

L’edizione di quest’anno promette la stessa miscela di certezze e incognite, con la speranza che dietro le quinte si stiano muovendo progetti capaci di ridare slancio a un settore che continua a cercare stabile ossigeno creativo.

Per l’edizione 2025 sappiamo già che sul palco vedremo Resident Evil Requiem e il nuovo Tomb Raider, due nomi che da soli basterebbero a giustificare un certo fermento. Resta ovviamente da capire quali altri annunci vorranno giocarsi i publisher in quella che è ormai la vetrina d’eccellenza per ogni reveal di fine anno. Tra ritorni attesi, possibili nuove proprietà intellettuali e aggiornamenti su titoli già annunciati, l’unica certezza è che la serata offrirà materiale di discussione per settimane.

Come ogni anno, noi di SpazioGames seguiremo l’evento in tempo reale insieme a voi, aggiornando questa pagina con tutti gli annunci più rilevanti, quelli davvero imperdibili, accompagnati dai rispettivi trailer e dalle informazioni ufficiali diffuse durante la serata.

Vi consigliamo quindi di aggiornare periodicamente la pagina del browser durante l’evento per non perdervi nessuno degli annunci.

Ore 1.30 - È atteso l'inizio del pre-show. Di seguito, tutti i migliori annunci della serata!

Ore 1.34 - Primo premio della serata: il Best Family Game è di Donkey Kong Bananza.

Ore 1.38 - Premio Innovation in Accessibility va a DOOM: The Dark Ages.

Ore 1.43 - Best eSports Game invece se lo aggiudica Counter-Strike 2, Best eSports Athlete va a Chovy e Best eSports Team a Team Vitality.

Ore 1.45 - Pragmata esce il 24 aprile 2026, con demo disponibile su PC da ora.

Ore 1.46 - Best Mobile Game va a Umamusume: Pretty Derby.

Ore 1.51 - Best Independent Game è tutto per Clair Obscur: Expedition 33, che si porta così a casa il primo premio importante della serata.

Ore 1.54 - Un gioco che prende in giro i grandi come Bloodborne e The Last of Us, ma in chiave umoristica? Sì, Bradley The Badger.

Ore 1.58 - Il premio Best Adaptation è di The Last of Us - Stagione 2.

Ore 2.00 - Fine del pre-show, si inizia sul serio. Al via i The Game Awards 2025.

Ore 2.01 - Primo momento musicale dedicato tutto a Clair Obscur: Expedition 33.

Ore 2.11 - Jeffrey and Roger Wright presentano il Best Action Game, che è tutto per Hades 2.

Ore 2.14 - Star Wars torna con Fate of the Old Republic, RPG nuovo di zecca di Casey Hudson.

Ore 2.20 - Il gioco legato al monolite misterioso è stato svelato: i Larian Studios sono tornati con Divinity, dopo il successo di Baldur's Gate 3.

Ore 2.25 - Il premio Best Performance va a Jennifer English per Maelle in Clair Obscur (secondo premio per il gioco).

Ore 2.31 - Bad Robot Games presenta il loro titolo multigiocatore chiamato 4:LOOP, con vibes alla Left 4 Dead ovviamente.

Ore 2.35 - Abbiamo anche visto Coven of the Chicken Foot, assieme a un nuovo gioco dai creatori di Soma e dal publisher di Clair Obscur, chiamato Ontos.

Ore 2.42 - South of Midnight si porta a casa il premio Games for Impact. Subito dopo, Zenless Zone Zero viene mostrato con un trailer, con un simpatico protagonista anime che i più piccoli adoreranno.

Ore 2.44 - Resident Evil Requiem torna sul palco con la conferma che aspettavamo: Leon S. Kennedy c'è, con tanto di motosega come arma.

Ore 2.50 - Exodus di Wizards of the Coast. Il lancio è previsto per l'inizio del 2027 e si tratta di un epico, ma classico, gioco di fantascienza. Ma non solo: mostrato anche un altro gioco di Wizards of the Coast: Warlock. Sarà presentato ufficialmente nell'estate del 2026, parte dell'universo di Dungeons & Dragons.

Ore 2.55 - Il gioco di corse anime Screamer ha sequenze che sembrano uscite direttamente da uno show Toonami degli anni 2010, in senso positivo.

Ore 3.00 - Remedy è tornata con Control Resonant. Nuovo personaggio giocabile (il fratello di Jesse Faden, Dylan, a quanto pare) e uscita nel 2026.

Ore 3.05 - Quello che sembrava un nuovo Like a Dragon, si è rivelato essere: Gang of Dragon. Geoff dice che è “in fase avanzata di sviluppo”, quindi forse ne vedremo presto altri dettagli.

Ore 3.09 - Clip del film di Street Fighter, davvero molto (ma molto) simile al videogioco, sia per quanto riguarda le musiche, i suoni e soprattutto gli abiti del personaggi.

Ore 3.12 - Il premio Best Ongoing quest'anno va dritto a No Man's Sky.

Ore 3.15 - LEGO Batman sul palco con un siparietto e un video gameplay per Legacy of the Dark Knight. Sempre ricco di citazioni dai bat-film e non solo, oltre che decisamente promettente.

