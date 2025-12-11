Mancano ormai meno di 24 ore all’inizio dei The Game Awards 2025, la nuova edizione dello show firmato Geoff Keighley, pronto ancora una volta a celebrare le migliori produzioni dell’anno in un gran numero di categorie.

Un altro anno videoludico sta per chiudersi e, come da tradizione, è arrivato il momento di scoprire quali titoli hanno saputo lasciare il segno sui giocatori di tutto il mondo.

L’evento sarà come sempre visibile in diretta, anche se (inutile girarci intorno) pure quest’anno gli orari non sono esattamente clementi per il pubblico italiano.

The Game Awards 2025 partirà ufficialmente all’1:30 del 12 dicembre, subito dopo la mezzanotte. In quella fascia andrà in onda un pre-show di circa mezz’ora, mentre la cerimonia principale prenderà il via alle 2:00 italiane.

La durata prevista si aggira intorno alle tre ore, con conclusione attorno alle 5 del mattino: un orario decisamente proibitivo per molti, ma ormai parte integrante del pacchetto TGA.

Come di consueto, lo show sarà trasmesso in 4K sul canale YouTube ufficiale. Sarà sufficiente tornare su questa stessa pagina per trovarlo integrato nell’apposito player (con SpazioGames co-streamer ufficiale dell'evento, trovate la nostra pagina qui). Lo trovate anche su Twitch e per la prima volta su Amazon Prime Video.

Insomma, è facile: basterà restare qui per seguire lo show di Keighley e scoprire quali saranno i giochi che si porteranno a casa un premio.

Durante la serata sarà annunciato anche il vincitore del Player’s Voice, il premio interamente votato dal pubblico. Un riconoscimento atteso, anche se la lista dei finalisti ha sollevato più di qualche discussione.

Se per ovvi motivi non riuscirete a seguire l’evento in diretta, niente paura: sulle pagine di SpazioGames.it troverete un riepilogo completo con tutti gli annunci, i trailer e le sorprese più rilevanti, insieme a una copertura in tempo reale delle novità più attese. Insomma, stanotte ci sarà da divertirsi con l'evento di più caldo dell'anno.