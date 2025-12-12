L'attesa è finalmente giunta al termine per gli appassionati di simulatori di volo arcade: durante i The Game Awards 2025, Bandai Namco e il team di sviluppo Project Aces hanno svelato Ace Combat 8: Wings of Theve, nuovo capitolo di una delle saghe più iconiche del genere.

Sono passati ben sei anni dall'uscita di Ace Combat 7: Skies Unknown, e la community aveva cominciato a temere che la serie potesse entrare in un lungo letargo. Invece, il nuovo trailer ha dissipato ogni dubbio, mostrando sequenze di gameplay con un comparto grafico quasi fotorealistico che sfrutta appieno le potenzialità dell'hardware current-gen.

L'annuncio conferma che il titolo arriverà su PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026, senza però specificare una finestra di lancio precisa.

Il publisher giapponese promette che questo ottavo capitolo numerato "infrangerà ancora una volta i confini" dei simulatori di volo arcade, proprio grazie alla potenza delle console di nuova generazione.

Il trailer ha messo in mostra jet da combattimento realmente esistenti, cinematiche in prima persona e condizioni meteorologiche dinamiche che promettono di influenzare significativamente l'esperienza di gioco. Si tratta di elementi che potrebbero finalmente portare la serie a un nuovo livello di immersione, superando quanto visto nel precedente capitolo.

Dal punto di vista narrativo, Ace Combat 8 riporterà i giocatori nell'universo fittizio di Strangereal, ambientazione storica della serie che miscela tecnologia militare reale con geopolitica completamente inventata.

La campagna single-player ci metterà nei panni di un pilota d'élite soprannominato "Wings of Theve", un asso leggendario il cui nome è legato a Theve, capitale della Federazione dell'Usea Centrale (FCU). La nazione è stata occupata e la sua marina completamente distrutta dalla Repubblica di Sotoa, e il protagonista diventa simbolo di speranza per tutti i cittadini della patria perduta.

Prodotto in caricamento

Il giocatore sarà affiancato da tre nuovi piloti da caccia in quella che viene descritta come una battaglia contro ogni probabilità per riconquistare la terra natale, eliminare la minaccia al proprio popolo e portare la speranza a ogni cittadino della FCU.

Questa impostazione narrativa sembra voler richiamare le atmosfere più drammatiche della serie, dove la guerra aerea non è solo spettacolo pirotecnico ma anche riflessione sulle conseguenze del conflitto.

Bandai Namco ha confermato che Ace Combat 8: Wings of Theve includerà "ulteriori caratteristiche che promettono di rendere questo un sequel indimenticabile", senza però entrare nei dettagli.

Particolarmente attesa dalla community è la conferma delle modalità multiplayer, che nel settimo capitolo avevano offerto un'esperienza competitiva solida ma che potrebbe beneficiare di importanti upgrade grazie al nuovo hardware. Informazioni più dettagliate su queste feature, compreso il comparto online, verranno rivelate in una data successiva.